После ЧП в Казани детей в школах Артема будет встречать директор

После трагедии в Казани в школах приморского города Артем детей перед началом занятий будет встречать директор или его заместители. Как отмечает пресс-служба администрации муниципалитета, практика ранее существовала в городских учебных заведениях.

Теперь мера предусмотрена приказом управления образования администрации Артемовского городского округа "О мерах по предотвращению чрезвычайных происшествий" от 11 мая 2021 года. Согласно документу, контроль на входе обязано осуществлять и руководство дошкольных и дополнительных образовательных учреждений.

Также в школах, детских садах и других образовательных учреждениях продолжат практику регулярного обхода всех помещений, проверят работу кнопок тревожной сигнализации и камер видеонаблюдения.

Городская пресс-служба напоминает, что все школы города охраняются профильными агентствами.