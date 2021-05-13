Закрытие границ, замедление темпов международной торговли, режим самоизоляции выявили новые аспекты в исполнении закона РФ 132-ФЗ "О защите прав потребителей". На наиболее распространенные вопросы, поступившие от читателей "РГ", отвечает член Адвокатской палаты Приморского края и Дальневосточной палаты медиаторов Екатерина Бутова.

Одно из важных правовых событий, произошедших в период пандемии, - разрешение продажи лекарств через интернет. Как в таком случае предъявить фармацевту рецепт?

Андрей Чавычелов, г. Большой Камень

Екатерина Бутова: Государство разрешило продавать через Сеть только безрецептурные лекарства. Купить удаленно не удастся наркопрепараты, психотропные и спиртосодержащие с долей этанола более 25 процентов: зеленку, валокордин, корвалол, настойку валерианы и прочее.

Покупатель может запросить у аптеки через интернет копии декларации и сертификата соответствия, вернуть купленный препарат, если он оказался ненадлежащего качества или его продажа сопровождалась недостоверной рекламой.

Кстати, в условиях пандемии для аптечных сетей ужесточена административная ответственность за повышение цен на лекарства и торговлю фальсифицированными медикаментами и биодобавками.

Правительство вводило мораторий на взыскание неустойки по долгам за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Почему мы продолжаем получать квитанции с начисленной пеней за просрочку платежа?

Евгения Липаева, г. Биробиджан

Екатерина Бутова: Срок введенного 6 января 2020 года временного моратория для поддержки россиян в связи с коронавирусом истек 1 января 2021-го, и он не продлевался. В текущем году собственникам могут начислить все накопившиеся пени за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Восстанавливается и право коммунальщиков обращаться с иском в суд о взыскании неустойки за просрочку, а в случае невыполнения решения суда - ограничивать потребителей в пользовании ЖКУ.

Кредитными каникулами можно было воспользоваться, подав заявление в банк до 30 сентября 2020 года. А что делать сейчас, если до этой даты наше предприятие еще работало и не было проблем. А вот с нового года объем заказов сократился, и я стал получать зарплату в меньшем размере?

Игорь Коренчук, поселок Эльбан Хабаровского края

Екатерина Бутова: Закон "О защите прав потребителей" применяется и к финансовым услугам. По общему правилу отсутствие у должника необходимых денежных средств не является основанием для освобождения его от уплаты долга. Но в условиях противодействия распространению COVID-19 отсутствие денег у заемщика, вызванное ограничительными мерами (невозможностью работать, например), может быть признано обстоятельством непреодолимой силы и основанием для освобождения от ответственности.

Такое разъяснение дал председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Словом, заемщику есть о чем поговорить с банком, если он попал в тяжелое финансовое положение из-за мировых экономических неурядиц, вызванных коронавирусом. А банкиры обязаны проявить понимание.

Для путешественников сейчас времена непростые. Мир готовится то ли открыться, то ли закрыться заново из-за третьей волны пандемии коронавируса. Как вернуть билеты до Москвы, я понимаю. А что делать, если были оплачены билеты на май на внутренние рейсы "Турецких авиалиний", как у нас?

Нина и Петр Осокины, г. Елизово, Камчатский край

Екатерина Бутова: О защите прав потребителей туристических услуг в период пандемии говорится едва ли меньше, чем о ней самой. Туроператоры не могут выполнить свои обязательства по причинам, не зависящим от них, а туристы - воспользоваться оплаченными услугами. Потребители обращаются с требованиями о расторжении договора и возврате денежных средств. А агентства путешествий не имеют возможности это сделать, так как практически все денежные средства, полученные от заказчиков, уплачены третьим лицам для исполнения обязательств.

Там очень много нюансов. Отрасль, действительно, сильно пострадала. Всю информацию о том, что делать в этих условиях, в единой памятке собрал Роспотребнадзор.

Следует отметить, что закон № 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ", позволяет отчасти защитить путешественников в случае банкротства турфирмы.

Каждый туроператор должен иметь договор страхования ответственности либо банковской гарантии. Данное финансовое обеспечение гарантирует возврат денег каждому туристу за оплаченные, но не полученные услуги. Компания, в которой застрахована ответственность туроператора, обязана по письменному требованию потребителя в течение 30 дней возместить ущерб.

Изменились ли правила возврата денег в условиях пандемии при самостоятельной покупке авиабилетов и бронировании мест в гостиницах?

Семья Вартанян, г. Находка

Екатерина Бутова: Изменились. Роспотребнадзор учел интересы потребителей при разработке новых нормативных актов. Так, предусмотрены гарантии оказания ранее заказанных оплаченных услуг: снижен срока возврата денег с двух-трех лет до 180 дней, предусмотрен срочный (до 90 дней) возврат средств для уязвимых категорий населения. Это лица, признанные инвалидами I или II группы, лицо, сопровождающее инвалида I группы или ребенка-инвалида II группы, ветераны Великой Отечественной войны, члены многодетных семей.

Потребителям гарантировано оказание оплаченной услуги без доплат. Перенос сроков заселения в гостиницу может быть выполнен в пределах 18 месяцев со дня первоначальной даты, но не позднее конца этого года. При отказе потребителя от услуги возврат денег преду­смотрен до 31 декабря 2021-го.

За несостоявшийся авиаперелет гарантировано внесение потраченной суммы в стоимость нового билета посредством выдачи ваучера. Но если потребитель не хочет переносить сроки полета, средства ему вернут через три года с процентами за использование чужих денег. Уязвимые категории граждан получат возврат в течение 90 дней.

Мы серьезно готовимся к отпуску, который проведем в Калининграде в июне, и даже уже купили билеты на экскурсию по Балтийскому берегу. Но ведь всякое может случиться… Изменились ли правила возврата средств при отказе от экскурсий в связи с пандемией?

Лилия Вяткина, г. Нерюнгри, Якутия

Екатерина Бутова: В целях защиты прав потребителей правительство РФ сформировало новые правила возврата средств за купленные билеты на зрелищные мероприятия в условиях пандемии. Организаторов спектаклей, концертов, экскурсий обязали размещать на сайтах информацию об их отмене, а в случае переноса - указывать планируемые дату и время их проведения.

Покупателю могут предложить с тем же билетом посетить другое мероприятие после отмены ограничений. Либо должна быть возвращена полная его стоимость. Срок возврата денег за билет, абонемент или экскурсионную путевку при переносе мероприятия - 30 дней через сайт, на котором они были приобретены. А при обращении непосредственно в организацию средства должны быть возвращены в тот же день.