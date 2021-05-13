Приморский филиал ведомственной охраны в сфере транспорта вышел в лидеры

По итогам 2020 года Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России" признан лучшим подразделением федерального государственного унитарного предприятия, он занял первое место по результатам служебной и финансово-хозяйственной деятельности. На выездном совещании директоров филиалов со всей страны, состоявшемся в марте в Геленджике, генеральный директор госпредприятия Алексей Ковыршин вручил дальневосточникам награду - кубок и почетную грамоту за достижение высоких показателей.

Виталий Пехота: За годы существования нашего филиала не допущено ни одного теракта в отношении транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Фото: Приморский филиал ФГУП "УВО Минтранса России"

Эта победа стала возможной благодаря усердной и добросовестной работе всех сотрудников Приморского филиала. Ежедневно более 1300 профессионалов из 42 отделений несут службу на 90 объектах транспортного комплекса Дальневосточного федерального округа от Находки до Чукотки.

Ведомственная охрана в сфере транспорта функционирует уже на протяжении века. А подразделению ФГУП "УВО Минтранса России" на Дальнем Востоке 6 мая исполнилось 16 лет.

- За это время пройден большой трудовой путь по организации охраны и защиты на объектах транспорта, - подчеркивает директор филиала Виталий Пехота. - Работу мы делаем важную и значимую, ведь ведомственная охрана создана для обеспечения безопасности объектов, имеющих серьезное значение для жизнедеятельности государства.

Согласно российскому законодательству в перечень таких объектов входят воздушные, морские и речные порты и их инфраструктура, организации морского и речного транспорта, судоходные гидро­технические сооружения, мосты, тоннели и районы строительства федеральных дорог, предприятия автомобильного транспорта и транспортные средства с пассажирами и опасными грузами. Все это находится "под крылом" ведомственной охраны.

- Коллектив филиала на территории ДФО достойно выполняет возложенные на него задачи в непростых условиях. За период существования нашего филиала не допущено ни одного теракта в отношении транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Только за 2020 год задержаны за различные правонарушения 433 человека, а в первом квартале 2021-го - 99, - перечисляет Виталий Пехота.

В апреле в ведение Приморского филиала перешел очередной объект - международный аэропорт "Сокол" в Магадане. Отныне сотрудники в круглосуточном режиме пресекают попытки проникновения в зону транспортной безопасности этой воздушной гавани, выявляют подозрительные предметы и предотвращают акты незаконного вмешательства.

- Я считаю важным, что объект федерального значения теперь находится под защитой государственного предприятия. Анализ рынка охранных услуг на транспорте показывает, что работа ведомственной охраны Минтранса России, в сравнении с деятельностью частных подразделений транспортной безопасности, является более эффективной и востребованной, - констатирует директор Приморского филиала. - В связи с этим важно отметить, что все наши работники в обязательном порядке проходят специальную подготовку и имеют аттестацию по транспортной безопасности.

В филиале действуют собственные учебный центр и отдел аттестации. Только за 2020 год более 1100 сотрудников Приморского филиала ФГУП "УВО Минтранса России" прошли курс повышения квалификации. В ходе занятий они обновили свои знания о методах предупреждения провоза запрещенных предметов, получили самую актуальную информацию и закрепили новые навыки на практических занятиях.

Филиал обладает серьезной материальной базой. Есть свой отдел технических средств охраны, подразделение по разработке планов транспортной безопасности и по оценке уязвимости объектов, кинологическая служба - собаки обучены обнаруживать взрывчатые вещества и наркотические средства. Группы быстрого реагирования передвигаются на современном автотранспорте, контролируемые дальневосточниками объекты оснащены высокотехнологичными средствами охраны.

- Организовано должное взаимодействие со всеми правоохранительными органами и органами государственной безопасности, что способствует успешному выполнению возложенных на нас задач. Ведомственная охрана Минтранса России имеет бесценный опыт по охране и защите особо важных объектов транспортной инфраструктуры, который, безусловно, станет драйвером развития, - уверен Виталий Пехота. - За годы успешной работы наше предприятие стало мощнейшим в области защиты и охраны объектов транспортного комплекса России. Мы ставим перед собой большие цели и полны решимости внести достойный вклад в обеспечение транспортной безопасности страны, впереди у нас много работы и новых задач, которые мы вместе будем эффективно решать.

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