Рост платы за обращение с отходами стал проблемой для регионального бизнеса

Третий год в стране идет реформа обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Суть ее - в передаче ответственности за действия в этой отрасли из сферы жилищно-коммунального хозяйства в сферу экологии и природопользования. Тем самым обозначена главная цель: сохранение благоприятной окружающей среды. Неотъемлемые компоненты реформы - переработка (а не просто захоронение) отходов, максимальное использование вторичных ресурсов, энергосбережение.

В области обращения с отходами добавились новые игроки: Российский экологический оператор возглавил работу на федеральном уровне, заработали и региональные операторы по обращению с ТКО. Как часто бывает в новом деле, не все пошло гладко. Монопольное положение этих структур привело к возникновению множества конфликтов с собственниками объектов, образующих отходы.

Главной проблемой, общей для большинства регионов, стало значительное повышение стоимости услуг по вывозу, размещению и переработке отходов. Затраты населения частично субсидируются из бюджета, затраты бизнеса полностью ложатся на плечи предпринимателей. Размер платы за обращение с ТКО является произведением двух составляющих - количества (объема, массы) образуемых отходов и тарифа на действия с ними. Предприниматели справедливо возмущаются: "Если объем образуемых отходов не увеличился (а как он мог увеличиться за один-два года, да еще в условиях отсутствия роста экономики?), а они по-прежнему подвергаются простому захоронению, почему расходы на их обращение выросли в несколько раз?". При этом затраты на ликвидацию свалок и строительство новых мощностей по переработке отходов финансируются из других источников.

Казалось бы, формула подсчета издержек на обращение с ТКО проста: измеряй количество производимого тобой мусора и умножай на тариф. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В постановлении правительства, регламентирующем порядок коммерческого учета образуемых отходов, содержится специальное положение, делающее невозможным для собственника объекта (то есть магазина, парикмахерской, офиса, торгового центра) учет по фактическому объему (массе). Вместо этого предлагается использовать один из двух других способов - по объему установленных контейнеров для накопления отходов либо по нормативу (условное усредненное значение на единицу площади для каждой категории объектов).

Первый способ требует наличия отдельно стоящего мусорного бака для каждого объекта, а его размещение - множества согласований с муниципалитетом, Роспотребнадзором и другими органами власти и местного самоуправления. При этом объем стандартного контейнера (около 0,8 кубометра) зачастую превышает потребности небольшого магазина, объекта сервиса, офиса. Даже при использовании этого, казалось бы, объективного способа учета предприниматели вынуждены платить "за воздух".

При оплате по нормативу складывается еще более неоднозначная ситуация. Как подсчитал аппарат российского бизнес-омбудсмена Бориса Титова, нормативы образования отходов в регионах различаются между собой в несколько раз. В Амурской области в кинотеатрах и автосервисах они выше среднероссийских в три раза, в объектах общественного питания - в два с половиной, в объектах розничной торговли - до полутора раз. Неужели амурчане в три раза больше мусорят при просмотре кинофильмов или ремонте автомобилей? Или в два раза больше едят и в полтора - покупают продуктов?

Неотвратимость платы за обращение с ТКО предусмотрена законодательством совершенно правильно. Но с учетом приведенных выше примеров перегибов (возможно, и зло­употреблений) она приводит к необоснованному обогащению региональных операторов, несправедливому изъятию денежных средств у бизнеса, возникновению напряженности и конфликтов.

В самом начале реформы один из основных региональных операторов Приамурья "отличился" шикарным просторным офисом, поражавшим своим интерьером посетителей. Многие из них пытались договориться о приведении платы за обращение с ТКО к справедливому размеру на основании реального количества образуемых отходов. Не тут-то было: менеджеры "мусорного" оператора умело ссылались на нормы законодательства, отказываясь уменьшать стоимость, а в случае несогласия предлагали обращаться в суд. Наличие среди учредителей этой структуры депутата регионального парламента, отвечающего в нем за сферу экологии, и родственника руководителя областного суда являлись своеобразными вишенками на торте.

Можно ли исправить ситуацию? Да, если в полной мере использовать обратную связь. За годы реализации реформы обращения с отходами мы методом проб и ошибок только начинаем нащупывать правильное направление деятельности. В сентябре 2019 года на приеме тогдашним генеральным прокурором Юрием Чайкой предпринимателей Дальневосточного федерального округа мне удалось изложить актуальные проблемы в сфере обращения с отходами. Недавно были обнаружены существенные недостатки и в деятельности Российского экологического оператора. Теперь организацию возглавляет новый руководитель.

В прошлом месяце уполномоченные по защите прав предпринимателей нескольких субъектов страны выступили с предложением при назначении размера платы за образуемые отходы учитывать их фактическое количество. Есть надежда, что мнение региональных бизнес-омбудсменов будет учтено при принятии окончательной редакции постановления правительства России, определяющего методы коммерческого учета объема ТКО.