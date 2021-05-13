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13.05.2021 08:31

Бобовый интерес

В дальневосточных регионах вновь сделали ставку на сою
Текст: Ольга Журман (ДФО)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 103(8454)
Посевная площадь в России в 2021 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 600 тысяч гектаров и составит 80,5 миллиона. В ДФО земледельцы также планируют увеличение площадей. В приоритете по-прежнему остается соя.
К середине декабря 2020 года Россия экспортировала сою на 428 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости К середине декабря 2020 года Россия экспортировала сою на 428 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
К середине декабря 2020 года Россия экспортировала сою на 428 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м. Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Аграрии признанной житницы Дальнего Востока Амурской области в этом году увеличат посевной клин почти на 100 тысяч гектаров - до 1,2 миллиона. Большая часть - 882 тысячи - предназначена, разумеется, под сою. Правда, эти цифры даже близко не дотягивают до показателей 2019-го, когда бобовым "выделили" 980 тысяч гектаров. Ничего странного в таком снижении нет.

Фото: Татьяна Кравченко
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- Уменьшение площади под посевы сои связано с необходимостью соблюдения научно обоснованного севооборота, - объяснял несколько лет назад глава минсельхоза Амурской области Олег Турков.

При этом кардинального съеживания соевого клина не будет.

- В России в 2020 году произвели 4,4 миллиона тонн сои, из них чуть больше двух миллионов тонн - в ДФО. При этом перерабатывается только половина дальневосточного урожая, остальное идет на экспорт, в частности, в Китай. К середине декабря 2020 года Россия поставила на внешние рынки сою на 428 миллионов долларов. Это почти в два раза больше, чем в 2019-м: тогда бобовых экспортировали на 246 миллионов долларов, - отметил депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин.

Выгоднее культуры, чем соя, для Дальнего Востока сегодня нет. Она - главная кормилица, востребованная и ликвидная. Сказалось и то, что до недавнего времени на ее экспорт действовала нулевая пошлина. С февраля в России ввели ограничения на вывоз сои за границу - пошлину на полгода установили в размере 30 процентов. Сейчас обсуждают снижение этого тарифа до 20 процентов с июля.

Аграрии Хабаровского края в нынешнем году увеличат площади под сою на 13 процентов.

- Ее производство - высокорентабельный вид деятельности, этим объясняется рост доли бобовых в общей площади занятой в крае пашни с 12 процентов в 2000 году до 54-х (35,7 тысячи гектаров) в 2020-м. Но это ведет и к снижению посевов кормовых культур, что в свою очередь, мешает развитию животноводства, - подчеркивает начальник отдела управления по развитию агропромышленного комплекса и племенной работы краевого минсельхоза Зинаида Ошлакова.

Поэтому власти края обещают к 2024-му сократить долю земель под бобовыми и впредь стремиться к тому, чтобы она не превышала 30 процентов общих посевов. Объясняется это заботой о сохранении плодородия почв.

В Приморском крае в этом году площади под сою составят 343 тысячи гектаров. Для сравнения: пять лет назад было 223 тысячи. Примерно 110 тысяч тонн будущего урожая бобов будут предназначены для внутреннего потребления, около 500 тысяч тонн планируется отправить на экспорт - в Китай, Японию, Южную Корею.

Но при этом уже несколько лет подряд в Приморье растут посевные площади кукурузы. В 2020 году, например, ею было занято уже 30 процентов полей (для сравнения: соей - 65).

- Кукуруза - дорогая культура, для нее нужны специальные удобрения и особая прицепная техника. Но цена на нее пока более стабильна, чем на сою, - говорит глава компании "Агролидер" Роман Загуменный.

Еще один регион, чье сельское хозяйство "завязано" на сою, - ЕАО. Производство этой культуры в области последние годы финансово не стимулировали. Но в прошлом году вышло постановление правительства РФ, согласно которому соеводам были выделены значительные средства. Правда, деньги из казны смогли получить немногие хозяйства автономии - лишь те, что использовали сортовые семена и минеральные удобрения. В этом году на "бобовые" мероприятия выделено 3,8 миллиона рублей, один процент которых - областные средства, 99 процентов - федеральные.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Наряду с этим власти региона решили серьезно взяться за уменьшение площади посевов сои и расширение земель под зерновые, картофель и овощи. В приобретении сортовых семян этих культур региональное управление сельского хозяйства готово помогать аграриям.

- В области каждый год сеют "сою по сое", что не лучший вариант землепользования даже при внесении на поля достаточного количества минеральных удобрений, - считает первый замначальника управления сельского хозяйства правительства ЕАО Татьяна Ракитина.

Однако соя востребована, ее всегда можно продать, и с нее селяне имеют предсказуемый доход. А что фермеры будут иметь с продаж картофеля и овощей?

Татьяна Ракитина убеждена, что пока граница с КНР закрыта из-за пандемии, такого количества овощей и картофеля, как раньше, в область не поступает. Поэтому цены на них подросли и есть шанс возродить производство собственной аналогичной продукции в достаточном для потребителей количестве.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край ДФО Еврейская АО

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