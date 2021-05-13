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13.05.2021 07:32
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске четыре тысячи человек остались без газа из-за аварии

Текст: Юлия Гарднер

В Хабаровске из-за аварии без газоснабжения остался 31 многоквартирный дом, где проживают более четырех тысяч человек.

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Днем ранее специалисты обнаружили утечку метана при обходе трассы газопровода. Для замены сломанной запорной арматуры пришлось приостановить подачу газа населению.

- В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены и скоро газоснабжение жителей Индустриального района возобновится, - отметил замначальника Хабаровского эксплуатационного управления АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Виктор Казак.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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