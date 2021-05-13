В Хабаровске четыре тысячи человек остались без газа из-за аварии

В Хабаровске из-за аварии без газоснабжения остался 31 многоквартирный дом, где проживают более четырех тысяч человек.

Днем ранее специалисты обнаружили утечку метана при обходе трассы газопровода. Для замены сломанной запорной арматуры пришлось приостановить подачу газа населению.

- В настоящее время аварийно-восстановительные работы завершены и скоро газоснабжение жителей Индустриального района возобновится, - отметил замначальника Хабаровского эксплуатационного управления АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Виктор Казак.