В Хабаровске подросток упал с заброшенного здания

Несчастный случай произошел с 13-летним подростком в Хабаровске вчера вечером. Мальчик гулял на территории заброшенного здания в Краснофлотском районе города и упал с третьего этажа.

Он госпитализирован, ему оказывают медпомощь.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). Оно расследуется в отношении должностных лиц администрации Краснофлотского района, которые, как считает следствие, не принудили собственника законсервировать здание и ограничить доступ к нему.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, также будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.