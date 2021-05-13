Депутаты Госсобрания Якутии попытались выяснить, насколько эффективны налоговые льготы предприятиям, представляющим в основном добывающую промышленность. В ходе правительственного часа министры экономического блока засыпали парламентариев цифрами 2019 года, поскольку о результатах 2020-го говорить пока рано. Но вопрос об эффективности остался открытым.

В 2016 году депутаты (участники правительственного часа были в их числе) после бурных дебатов приняли местный закон о преференциях для нефтедобывающей отрасли, а фактически для одной крупной компании. Нефтяникам снизили региональную часть ставки по налогу на прибыль и обнулили на первые годы налог на имущество. Подводя промежуточный итог, первый замминистра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин отметил, что сумма фактически полученных компанией льгот в 2019 году составила 3,3 миллиарда рублей.

- За счет налоговых льгот пробурили 23 скважины. Это привело к росту добычи нефти в 2019 году до 3,9 миллиона тонн, что на 37 процентов больше показателей 2018 года. В 2020 году добыча выросла до 4,8 миллиона тонн, в 2021-м ее планируется увеличить до 5,5 миллиона, - рассказал Кириллин.

Перечислив успехи компании в исполнении инвестиционной программы, первый замминистра добавил, что миллиардные преференции позволили ей увеличить число работников на 27 человек и трудоустроить 150 местных жителей. Он отметил также реализуемые нефтяниками благотворительные и социальные проекты. В итоге заключил:

- Бюджетная эффективность от полученных льгот составила около 1,5 миллиарда рублей.

Михаил Кириллин не стал углубляться в формулу, по которой выведен этот результат. Депутаты тоже не проявили к ней интереса. Возможно, они ее знают.

Всего, по словам министра экономики Якутии Майи Даниловой, в 2019 году в регионе действовало 36 налоговых льгот, а общий объем преференций составил 10,8 миллиарда рублей. При этом она отметила, что часть денег республика просто подарила компаниям. Это касается участников региональных инвестиционных проектов (РИП) в сфере золотодобычи.

В 2019 году, благодаря преференциям, участники РИП нарастили объемы добычи золота в 2,6 раза, а цена благородного металла в этот период выросла на 13 процентов. Казалось бы, при таких благоприятных условиях должно было увеличиться и поступление налогов. Но поскольку ключевая льгота установлена по налогу на прибыль, все получилось наоборот. На всплеске прибыльности сумма полученных компаниями льгот за год достигла 3,7 миллиарда рублей, а вот объем поступлений в бюджет составил всего 1,1 миллиарда. В лучший год это соотношение оказалось для казны региона худшим за все время действия института РИП.

В 2019 году сумма полученных золотодобытчиками льгот достигла 3,7 миллиарда рублей, а вот объем поступлений в бюджет Якутии составил всего 1,1 миллиарда

Более того, расчеты показали: от золотодобытчиков, осваивающих небольшие россыпи, ко времени истечения льготного периода республика может вообще не дождаться налогов. Потому что запасы золота на месторождениях к тому времени тоже истекут.

- Получается, что мы из своего бюджета профинансировали капитальные вложения золотодобывающих компаний, - признала министр, подчеркнув, что речь идет о небольших предприятиях.

Этот просчет местные власти исправили в прошлом году, увеличив минимальный порог заявленных инвестиций для потенциальных участников РИП в десять раз, а заодно повысив льготные ставки налогообложения. Майя Данилова отметила, что принятые меры могут принести в бюджет в течение трех лет 5,8 миллиарда рублей. По сути, она назвала цену предыдущей ошибки.

Гораздо оптимистичнее чиновники и депутаты смотрят на другую крупную группу льготных налогоплательщиков - резидентов территорий опережающего развития (ТОР). Это связано в первую очередь с тем, что для них налоговые преференции не являются определяющими. Резидентам важно получить обу­строенные земельные участки и без проволочек подключиться к коммуникациям, чтобы начать выпуск продукции. Кроме того, они берут на работу в основном местных жителей и перечисляют НДФЛ в казну Якутии, а не в другие регионы, как это происходит при завозе вахтовиков недропользователями.

В целом, по данным минэкономики республики, исполнение участниками РИП заявленного объема капвложений (ради чего и предоставляются преференции) в золотодобыче составило 78 процентов, в угледобыче - всего восемь. Проблемы угледобытчиков связаны с Эльгинским проектом, где недавно сменился собственник, и сейчас дела там пошли на поправку.

Что касается территорий опережающего развития, в ТОР "Якутия" резиденты заявили 12,4 миллиарда рублей инвестиций, фактически вложили 3,2 миллиарда (крупные стройки здесь впереди). В ТОР "Южная Якутия" вложение средств составило 57,4 миллиарда из обещанных 111,5. Суммарно "льготники" открыли 10,2 тысячи рабочих мест при заявленных 15,3 тысячи.

Разумеется, все эти данные еще не раз поменяются. Судить об итоговом эффекте в каждом случае можно будет лишь тогда, когда льготные периоды завершатся, все будет построено и запущено, и выращенные в тепличных условиях предприятия встанут перед необходимостью жить в условиях полного налогообложения. Тем не менее поток не очень впечатляющих промежуточных цифр вверг парламентариев в сомнения.

- Налоговые поступления от промышленности из года в год снижаются, если мне память не изменяет. Но мы пытаемся предоставлять налоговые льготы, чтобы увеличить присутствие промышленных предприятий и ВРП. Какая политика в этой связи у нас будет в дальнейшем? Будем так же продолжать? Мы считаем, что у нас правильная политика по налоговым льготам и по тем результатам, которые мы имеем? Или что-то надо поменять? - депутат Павел Ксенофонтов настойчиво расставлял после каждого предложения вопросительные знаки, хотя звучало это скорее как монолог, не требующий ответа. Парламентарий спрашивал в том числе и себя.

А его коллега, модератор правительственного часа Павел Петров и вовсе заявил:

- Нам надо понять вообще, для чего они, налоговые льготы.

Эта реплика особенно впечатлила, поскольку ею председатель парламентского комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике подытожил полуторачасовое обсуждение многолетнего применения льгот.

P.S.

В ходе правительственного часа говорили о миллиардах рублей. О меньших суммах на таком фоне рассуждать было как-то неудобно, хотя разменная монета тоже важна. К примеру, миллионы тонн нефти, упомянутые в ходе обсуждения, добываются в Мирнинском районе. По словам заместителя главы района Георгия Башарина, в этом году за аренду 29 участков общей площадью 1,1 миллиона квадратных метров нефтяники заплатят в районный бюджет 5028 рублей - в несколько раз меньше, чем просят в Якутске за восемь соток под огород. Другие недропользователи платят так же. И никаких льгот - все на основании Земельного кодекса РФ. Эта тема была поднята в парламенте республики на другой площадке.