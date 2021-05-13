В Приамурье задержали подростка за угрозу устроить стрельбу в школе

В Амурской области задержали 17-летнего жителя Тамбовского района, угрожавшего устроить стрельбу в школе, повторив расстрел детей в Казани.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное УМВД, подозреваемый 11 мая в социальной сети сообщил о якобы готовящемся преступлении в школе Благовещенска. В переписке о трагедии в Казани несовершеннолетний обещал сделать то же самое в конкретном образовательном учреждении.

Возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации (часть вторая статьи 207 УК РФ).

Напомним, что в четверг утром в школе №27 Благовещенска отменили уроки и отпустили детей по домам. По словам мэра города Олега Имамеева, поступил сигнал о возможной чрезвычайной ситуации.