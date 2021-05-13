В Приморье из Уругвая переедут 10 семей старообрядцев

10 семей старообрядцев, живущих в Уругвае, намерены переехать на постоянное место жительства в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко на своей странице в Instagram.

"62 человека, живущих в Уругвае, намерены вернуться на родину предков - в Приморье, - поясняет далее глава края. - Сейчас мы подбираем землю в отдаленных районах, на заброшенных пашнях, чтобы переселенцы могли заниматься своим исконным делом - сельским хозяйством. Поможем и юридически".

Край уже имеет опыт переселения староверов из Южной Америки. Правительство региона поддерживает соотечественников, "кто готов своим трудолюбием дать новую жизнь покинутым землям", написано в сообщении.