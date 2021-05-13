Владивосток и Цхинвал стали городами-побратимами

Владивосток и столица Южной Осетии Цхинвал стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение в режиме видеоконференции подписали главы городов Олег Гуменюк и Алан Кочиев, сообщил сайт мэрии Владивостока.

"Уверен, что подписание соглашения и последующее сотрудничество окажет исключительно положительное влияние на развитие межкультурного диалога и углубления связей между нашими городами. Побратимские отношения между Владивостоком и Цхинвалом будут способствовать реализации совместных проектов, сделают двустороннее сотрудничество более эффективным", - прокомментировал Олег Гуменюк, напомнив, что в городе живут около 800 выходцев из Осетии.

Его поддержал и Алан Качиев. По его мнению, соглашение поможет городам им стать ближе друг к другу.

Владивосток связывают побратимские отношения с 16 городами из Китая, Японии, Республики Корея, КНДР, Эквадора, Малайзии, Вьетнама, также с городом Владикавказ Республики Северная Осетия - Алания РФ. В приморской столице есть сквер, где на 11 арках размещены названия 22-х зарубежных городов-побратимов и городов, которые связаны с Владивостоком договорами о дружбе и сотрудничестве. Это Акита, Вонсан, Далянь, Джуно, Инчхон, Кота-Кинабалу, Манта, Ниигата, Пусан, Пхохан, Сан-Диего, Такома, Хакодате, Харбин, Хошимин, Яньбянь-Корейский автономный округ, Сакаиминато, Тоттори, Яньтай, Чанчунь, Тонхэ и Шанхай. Каждое название продублировано на двух языках - русском и английском.