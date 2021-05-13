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13.05.2021 19:04

Чувашия получит миллиард на индивидуальную программу развития

Текст: Сергей Кирсанов
В текущем году Чувашия получит один миллиард рублей на индивидуальную программу развития из федерального бюджета.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как пояснили в минэкономразвития республики, эти средства будут направлены на обеспечение льготных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) - 650 миллионов рублей, проектирование и строительство инженерной инфраструктуры для жилищного строительства - 200 миллионов рублей. Оставшиеся 150 миллионов рублей пойдут на субсидирование ипотечных жилищных кредитов и рефинансирование уже полученных займов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Об индивидуальных программах развития, принятых в прошлом году для 10 регионов со сложной экономической ситуацией, напомнил глава федерального правительства Михаил Мишустин во время ежегодного отчета в Государственной Думе РФ. Чувашия вошла в число этих субъектов.

В 2020-м республика распределила сумму между Агентством по поддержке малого и среднего бизнеса (550 миллионов рублей) и Гарантийным фондом Чувашии (450 миллионов рублей). По словам главы региона Олега Николаева, средства были освоены в полном объеме.

- С прошлого года в Чувашии реализуется индивидуальная программа развития, которая во многом призвана улучшить социально-экономическую ситуацию, оживить деловую активность. Поэтому первый поступивший в 2020 году из федерального бюджета миллиард рублей мы направили на развитие малого и среднего бизнеса, который и создает рабочие места, добавленную стоимость, пополняет доходную базу республиканского и муниципальных бюджетов, - пояснил Николаев.

По итогам реализации программы в 2020 году, отметил вице-премьер правительства Чувашии Дмитрий Краснов, 199 субъектов МСП получили микрозаймы на общую сумму 555,6 миллиона рублей. Эти деньги были направлены на 126 проектов с созданием более 350 рабочих мест. Предприниматели смогли привлечь инвестиций почти на 515 миллионов рублей.

В 2022 году программа будет сосредоточена на создании новых инвестиционных площадок для развития производственного бизнеса. В частности, планируется создание технопарка в Цивильском районе, агропромышленного парка в Батыревском районе, экотехнопарка в Новочебоксарске, а также частных промышленных технопарков.

По прогнозу специалистов, реализация всех мероприятий программы позволит создать более семи тысяч новых рабочих мест.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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