Индустриальный парк "Преображенка-2" начал прием заявок от резидентов

Новости

Начальник разведки Швейцарии уволен из-за аферы с шифрами 14:19
Мосгорсуд признал законным штраф Twitter в 4 млн рублей 14:03
Для молодых ученых могут снизить процентную ставку по ипотеке 13:53
В Сургуте инспекторы ДПС довезли задыхающегося ребенка до больницы 13:47
Звезда "Лунного света" сыграет в продолжении "Достать ножи" 13:40
Песков заявил об отменном здоровье Путина 13:37
Правительство скорректирует процедуру банкротства 13:36
Путин встретится 13 мая с Антониу Гутерришем 13:25
Лукашенко: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства 13:19
Песков ответил на вопрос про формат встречи Путина с Байденом 13:16
Популярное американское шоу закрывается после обвинений в расизме 13:12
За применение незарегистрированных медизделий введут госпошлину 13:11
Песков: Вопрос об амнистии к праздникам на повестке Кремля не стоит 13:05
Фильмы Universal и WB исчезают из российского проката 13:02
Валерий Фальков: Ученых в возрасте до 39 лет стало в полтора раза больше 13:00
Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт 12:59
В 2020 году были восстановлены права 45 тысяч обманутых дольщиков 12:56
Песков: Россия не планирует никого "поглощать" 12:55
Памфилова: Представители БДИПЧ ОБСЕ смогут приехать в Россию в июне 12:55
Платформу Москва-Сортировочная Киевского направления переименуют 12:51
Правительство предложило запретить вылов китов и дельфинов 12:51
Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы 12:45
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре 12:42
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени 12:40
Садовничий: Прожить на нынешнюю стипендию аспиранту нереально 12:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 13:34
Рубрика: Власть

Индустриальный парк "Преображенка-2" начал прием заявок от резидентов

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Областное минэкономразвития приступило к освоению второй очереди индустриального парка "Преображенка-2". Управляющая компания АО "ПромПарки" сейчас проходит процедуру оформления аренды земельного участка.
Одним из резидентов «Преображенки» уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Одним из резидентов «Преображенки» уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Одним из резидентов «Преображенки» уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Вопрос развития инвестиционного климата и стимулирования частных инвестиций поднимал в своем Президент РФ. В Самарской области создаются максимально комфортные условия для работы российских и зарубежных инвесторов. "Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона, которое прошло 29 апреля этого года. Улучшение делового климата - важное направление региональной стратегии лидерства.

Фото: Агентство по привлечению инвестиций Самарской области
Очередная компания пополнила копилку резидентов ТОСЭР "Чапаевск"

После прохождения всех необходимых юридических этапов на региональном уровне, новый промпарк будет зарегистрирован в Минпромторге РФ. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в первой очереди "Преображенки", на площади в 167 гектаров работает 44 компании. Участок под вторую очередь значительно больше - 247 гектаров, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний.

- Новая площадка "Преображенки" будет аналогична уже существующей. Мы обеспечим резидентов необходимой инфраструктурой и коммуникациями, сопровождением инвестиционного проекта и обслуживанием управляющей компании, а также всеми существующими преференциями и налоговыми льготами. В следующем году мы начнем прокладывать к участку инженерные сети, а уже сегодня ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Один из них готов зайти на площадку и арендовать здесь 40 гектаров под свои мощности, - рассказал об инвестиционных планах Дмитрий Богданов.

Все промышленные парки Самарской области находятся под управлением АО "ПромПарки" - сегодня в регионе насчитывается четыре таких площадки. По словам генерального директора Сергея Евсеева, изначально сети подводятся до границы участка, а с приходом инвестора начинается проектирование коммуникаций под конкретный проект.

Фото: Минэкономразвития Самарской области
Дмитрий Богданов: Инициативы некоммерческого сектора получают новые возможности

- Мы успеваем проектировать и прокладывать сети, пока инвестор возводит свои производственные помещения или складские корпуса. Индустриальный парк считается открытым, когда создана управляющая компания и земля находится у нее в аренде. Как только состоится процедура оформления в Кадастровой палате, мы отправляем заявку на регистрацию промпарка в Минпромторге России. Это занимает один - два месяца. После этого промпарк входит в федеральный реестр и может рассчитывать на федеральные субсидии на строительство коммуникаций. Например, в Преображенке-1, было потрачено 600 миллионов рублей, 320 из них мы вернули из федерального бюджета, - отметил Сергей Евсеев.

Одним из резидентов "Преображенки" уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен "ДорХан". Как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Сысоев, площадку для размещения выбирали долго и тщательно, но в итоге свой выбор остановили на индустриальном парке. В числе плюсов, которые отметил инвестор - наличие готовой инфраструктуры и транспортная доступность, а также исполнение всех обязательств, которые взял на себя регион.

- Мы построили производственный корпус, достаточно быстро подключились ко всем коммуникациям и, самое главное, - смогли выкупить землю за ту цену, которую при начальных условиях оговаривали. Сегодня мы планируем расширять товарную линейку - в следующем году будем запускать производство алюминиевых витражей. Это позволит нам на 30% увеличить количество рабочих мест, - поделился гендиректор компании-резидента.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

Главное сегодня

Песков: Россия не планирует никого "поглощать"
Мишустин: Программа кешбэка на детский отдых обойдется в 5 млрд рублей
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
IT-гигантов обяжут открывать филиалы в РФ
"Полезная книжка": главное из Послания президента Федеральному Собранию
Верховный суд запретил без уважительных причин снижать размер алиментов