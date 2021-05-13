Индустриальный парк "Преображенка-2" начал прием заявок от резидентов

Областное минэкономразвития приступило к освоению второй очереди индустриального парка "Преображенка-2". Управляющая компания АО "ПромПарки" сейчас проходит процедуру оформления аренды земельного участка.

Одним из резидентов «Преображенки» уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен. Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Вопрос развития инвестиционного климата и стимулирования частных инвестиций поднимал в своем Президент РФ. В Самарской области создаются максимально комфортные условия для работы российских и зарубежных инвесторов. "Мы и дальше будем оказывать системную поддержку инвесторам, которых не останавливают риски и которые видят новые возможности для успешного развития бизнеса в Самарской области", - подчеркивал ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Совета по улучшению инвестклимата региона, которое прошло 29 апреля этого года. Улучшение делового климата - важное направление региональной стратегии лидерства.

После прохождения всех необходимых юридических этапов на региональном уровне, новый промпарк будет зарегистрирован в Минпромторге РФ. Планируется, что уже в начале осени площадка будет официально открыта для инвесторов.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в первой очереди "Преображенки", на площади в 167 гектаров работает 44 компании. Участок под вторую очередь значительно больше - 247 гектаров, а значит, свои производства и распределительные центры здесь сможет разместить солидное число российских и зарубежных компаний.

- Новая площадка "Преображенки" будет аналогична уже существующей. Мы обеспечим резидентов необходимой инфраструктурой и коммуникациями, сопровождением инвестиционного проекта и обслуживанием управляющей компании, а также всеми существующими преференциями и налоговыми льготами. В следующем году мы начнем прокладывать к участку инженерные сети, а уже сегодня ведем переговоры с потенциальными инвесторами. Один из них готов зайти на площадку и арендовать здесь 40 гектаров под свои мощности, - рассказал об инвестиционных планах Дмитрий Богданов.

Все промышленные парки Самарской области находятся под управлением АО "ПромПарки" - сегодня в регионе насчитывается четыре таких площадки. По словам генерального директора Сергея Евсеева, изначально сети подводятся до границы участка, а с приходом инвестора начинается проектирование коммуникаций под конкретный проект.

- Мы успеваем проектировать и прокладывать сети, пока инвестор возводит свои производственные помещения или складские корпуса. Индустриальный парк считается открытым, когда создана управляющая компания и земля находится у нее в аренде. Как только состоится процедура оформления в Кадастровой палате, мы отправляем заявку на регистрацию промпарка в Минпромторге России. Это занимает один - два месяца. После этого промпарк входит в федеральный реестр и может рассчитывать на федеральные субсидии на строительство коммуникаций. Например, в Преображенке-1, было потрачено 600 миллионов рублей, 320 из них мы вернули из федерального бюджета, - отметил Сергей Евсеев.

Одним из резидентов "Преображенки" уже почти пять лет является российская компания по производству автоматических ворот и рольставен "ДорХан". Как отмечает генеральный директор предприятия Сергей Сысоев, площадку для размещения выбирали долго и тщательно, но в итоге свой выбор остановили на индустриальном парке. В числе плюсов, которые отметил инвестор - наличие готовой инфраструктуры и транспортная доступность, а также исполнение всех обязательств, которые взял на себя регион.

- Мы построили производственный корпус, достаточно быстро подключились ко всем коммуникациям и, самое главное, - смогли выкупить землю за ту цену, которую при начальных условиях оговаривали. Сегодня мы планируем расширять товарную линейку - в следующем году будем запускать производство алюминиевых витражей. Это позволит нам на 30% увеличить количество рабочих мест, - поделился гендиректор компании-резидента.