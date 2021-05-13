В крупном колхозе СПК "Зерновой" Малмыжского района на самом юге Кировской области затеяли большую стройку. Сейчас здесь строится коровник на 400 голов, "холодный" телятник на 305 голов и доильный зал, вдвое больше того, что существует. А кроме того, родильное отделение на 350 мест.

По словам главы сельхозпредприятия Рашида Халиуллина, стадо крупного рогатого скота в хозяйстве превысило 2000 голов, почти 900 из которых - коровы. После появления новых корпусов и реконструкции имеющихся в "Зерновом" дойное стадо увеличится до 1000 голов, а фуражное - до 1400.

В прошлом году в СПК получили 7,9 тысячи тонн молока, а по уровню производительности на одну фуражную корову колхоз совсем немного недотянул до "клуба восьмитысячников".

По данным регионального минсельхоза, общая сметная стоимость объекта составляет 265 миллионов рублей. Выделить такие средства из оборота предприятия сложно, поэтому колхоз рассчитывает на льготный инвестиционный кредит в сумме 212 миллионов рублей. Кстати, возводят новый комплекс местные строительные организации.

На сельхозпредприятии сегодня трудятся 146 человек, с появлением нового комплекса потребуются новые кадры. Откуда они появятся?

- В нашем хозяйстве уже действует один модернизированный комплекс, - говорит Рашид Халиуллин. - Когда мы его запустили в эксплуатацию, производительность труда выросла, зарплата - тоже. На большее количество коров потребовалось меньше работников. Поэтому сегодня в селе есть свободные рабочие руки - их-то мы и трудоустроим в новом комплексе. Есть и молодые специалисты, подготовленные для труда по новым технологиям. .

Кстати

Сельхозорганизации Кировской области за первый квартал 2021 года произвели 183,4 тысячи тонн молока, что составляет 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Кировская область занимает четвертое место в России по объемам реализации молока и седьмое - по продуктивности.