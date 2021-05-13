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13.05.2021 08:25

И роддом для коров

Животноводы вятской глубинки расширяют производство
Текст: Николай Родин (Киров)
Российская газета - Экономика Поволжья № 103(8454)
В крупном колхозе СПК "Зерновой" Малмыжского района на самом юге Кировской области затеяли большую стройку. Сейчас здесь строится коровник на 400 голов, "холодный" телятник на 305 голов и доильный зал, вдвое больше того, что существует. А кроме того, родильное отделение на 350 мест.
Новые технологии в АПК позволяют меньшим количеством работников обслуживать большое стадо. Фото: Олег Тихонов/РГ Новые технологии в АПК позволяют меньшим количеством работников обслуживать большое стадо. Фото: Олег Тихонов/РГ
Новые технологии в АПК позволяют меньшим количеством работников обслуживать большое стадо. Фото: Олег Тихонов/РГ

По словам главы сельхозпредприятия Рашида Халиуллина, стадо крупного рогатого скота в хозяйстве превысило 2000 голов, почти 900 из которых - коровы. После появления новых корпусов и реконструкции имеющихся в "Зерновом" дойное стадо увеличится до 1000 голов, а фуражное - до 1400.

В прошлом году в СПК получили 7,9 тысячи тонн молока, а по уровню производительности на одну фуражную корову колхоз совсем немного недотянул до "клуба восьмитысячников".

Фото: Минсельхоз КР
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По данным регионального минсельхоза, общая сметная стоимость объекта составляет 265 миллионов рублей. Выделить такие средства из оборота предприятия сложно, поэтому колхоз рассчитывает на льготный инвестиционный кредит в сумме 212 миллионов рублей. Кстати, возводят новый комплекс местные строительные организации.

На сельхозпредприятии сегодня трудятся 146 человек, с появлением нового комплекса потребуются новые кадры. Откуда они появятся?

- В нашем хозяйстве уже действует один модернизированный комплекс, - говорит Рашид Халиуллин. - Когда мы его запустили в эксплуатацию, производительность труда выросла, зарплата - тоже. На большее количество коров потребовалось меньше работников. Поэтому сегодня в селе есть свободные рабочие руки - их-то мы и трудоустроим в новом комплексе. Есть и молодые специалисты, подготовленные для труда по новым технологиям. .

Кстати

Сельхозорганизации Кировской области за первый квартал 2021 года произвели 183,4 тысячи тонн молока, что составляет 104,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Кировская область занимает четвертое место в России по объемам реализации молока и седьмое - по продуктивности.

В регионах Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

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