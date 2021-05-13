Оползень в нижегородской деревне разрушил два дома

Сход большого количества грунта со склона оврага в деревне Караулово Кстовского района Нижегородской области, при котором разрушились два дома, вызвал большой резонанс. И вновь заставил обратить внимание на проблему, хорошо знакомую жителям Нижегородской области, где оползни случаются достаточно часто.

К счастью, никто в Караулове не пострадал: одно строение было нежилым, хозяева второго, обнаружившие трещины еще в марте, перебрались в дом друзей, постоянно живущих в Нижнем Новгороде, а в деревне появляющихся только летом.

- К сожалению, подвижки грунта в этом овраге периодически происходят. Нынешняя зима была снежная, и как только начал сходить снег, нам сообщили, что в подвале одного из домов треснула земля. Туда выехали специалисты, обнаружили еще и трещины на стенах домов. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям приняли решение жителям предоставить временное жилье в санатории "Лесная сказка", но они отказались, - рассказал заместитель главы районной администрации Николай Носов.

Альбина Ивановна Грачева все свои 78 лет прожила в Караулове. На ее памяти подобные инциденты происходили минимум трижды. Первый раз - в конце 1970-х годов.

- У нашей соседки были ровненькие аккуратные грядочки позади дома, прямо на краю оврага - вспоминает она. - И как-то услышали грохот какой-то. Побежали посмотреть, а грядок-то и нету. Вернее, есть, но далеко внизу. Лежат такие же ровненькие и аккуратные.

После провала грунта в середине 90-х обрыв подобрался достаточно близко к домам односельчан. Кое-кто из-за этого сменил место жительства. После нынешнего ЧП край оврага оказался в некоторых местах в непосредственной близости от дороги, под которой проложены коммуникации: водопровод, газопровод низкого давления, подводящий топливо к домам селян. По словам главы администрации Кстовского района Андрея Черткова, уже идут консультации с Нижегородским водоканалом и газовщиками о переносе этих труб в более безопасное место.

Дом Грачевой - через дорогу от того места, где сошла земля, и семья ее племянника Михаила Табунова на какое-то время оказалась бездомной. Проблему с новым жильем для пострадавшей семьи власти постараются решить к лету. Уже ушло письмо на имя губернатора с просьбой выделить два миллиона рублей на покупку двухкомнатной квартиры в соседнем селе Новоликеево.

В оценке причин оползня все единодушны: виновата переувлажненность грунта. По дну оврага течет ручей. По словам местных жителей, здесь было два родника, из которых когда-то люди брали воду, а потом источники заключили в каптаж (фактически - водозабор), поставили насос и снабжали этой водой сеть колонок, поставленных по всей деревне.

- Ручей там был - шириной в ступню, - говорит местный житель, депутат Новоликеевского сельсовета Александр Богов, дом которого стоит неподалеку от карауловского оврага. - Теперь из каптажа вытекает много воды, а на выходе из оврага ее совсем мало. Сначала в одном месте его перегородила сошедшая земля, потом в другом. Хорошо бы этот поток забрать в трубу или хотя бы в желоб и выводить подальше от жилья. Думаю, проблема была бы решена.

По словам главы администрации района Андрея Черткова, воды хватало для снабжения не только Караулова, но и соседнего Новоликеева. Сейчас же все наоборот: вода в Караулово подается из Новоликеева, а из каптажа уходит в овраг.

Зимой 2020 года геодезисты провели исследование почвы в овраге и в заключении написали, что есть большое переувлажнение грунта и нужно исключить попадание в него большого количества воды.

- Мы отрабатываем с Нижегородским водоканалом возможность использования утекающей воды для снабжения населения, - говорит Андрей Чертков. - Причем не только в Караулове, но и в новых соседних поселках. Иначе она так и будет насыщать грунты.

В разговоре с корреспондентом "РГ" Андрей Чертков с грустью сказал, что уже подумывает о необходимости переселения "задорожников", тех, чьи дома стоят через дорогу от оврага. Тем же, кто живет рядом с местом последнего оползня, уже предложили. Отказался только один: хозяин недавно построенного двухэтажного дома, теперь стоящего в десятке метров от края.

- В нашем районе во многих населенных пунктах есть овраги, - говорит глава администрации. - И я не понимаю тех людей, которые начинают строиться недалеко от бровки, не обладая информацией о том, как "живет" овраг, и даже не собираются застраховать свое жилье.

А Альбина Ивановна Глухова, сидя у своей избы, смотрит на разрушенное жилье племянника и тоже думает о переселении в другое место. Но надеется, что обрыв будет приближаться к ней не так быстро.

Компетентно

Валентина Юнина, старший преподаватель кафедры экологии ННГУ имени Лобачевского, специалист по ландшафтоведению:

- Такие явления очень характерны для Приволжской возвышенности, на которой расположен Кстовский район, да и сам Нижний Новгород. Эрозия почвы особенно заметна на южных склонах оврагов: там быстрее тает снег, скорее выгорает травяной покров. Все это способствует размягчению и подвижности почвы. Есть методы борьбы. В сельской местности это, например, система противоэрозионных защитных лесных полос. В Нижнем Новгороде есть сеть штолен, отводящих подземные воды. А в деревнях должны понимать, что даже устройство огорода на краю оврага и тем более на его склоне может способствовать появлению оползней. И когда он случится - никто не сможет точно предсказать.