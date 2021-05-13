Пермский менеджер проиграла в лотерею деньги дольщиков жилья

Чайковский городской суд Пермского края признал местную жительницу виновной в хищении более 12 миллионов рублей, принадлежавших дольщикам жилого строительства. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

Женщину приговорили к 8,5 года лишения свободы за совершение мошенничества и присвоение денег. Установлено, что она, являясь менеджером строительной организации, заключала договоры с гражданами на участие в долевом строительстве.

Всего в 2018-2019 годах она заключила десять таких договоров на сумму, превышающую 12 миллионов рублей. Полученные от дольщиков деньги женщина в кассу не внесла, а потратила на покупку билетов различных лотерей.

Всего она смогла выиграть около трех миллионов рублей и погасить недостачу полностью не смогла. Кстати, полученные выигрыши женщина внесла потом в счет погашения причиненного ущерба дольщикам. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в краевом суде.