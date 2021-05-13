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13.05.2021 15:20
Рубрика: Власть

Путин поручил наградить сотрудников школы Казани, где была стрельба

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников школы в Казани, где 11 мая произошла стрельба.
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Президент отметил, что на этой теме хочет остановиться особо. "И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально, - подчеркнул он. - Спасали детей, как своих родных, закрывали собой. Так, как это сделала собой совсем юная девушка учительница Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников".

Да и другие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, продолжил Путин. Они помогали своим воспитанникам выбраться из здания и укрыться в безопасном месте. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - резюмировал президент.

В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы.

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