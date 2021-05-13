Путин поручил наградить сотрудников школы Казани, где была стрельба

"Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии", - сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Президент отметил, что на этой теме хочет остановиться особо. "И учителя, и все сотрудники гимназии в критической ситуации действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально, - подчеркнул он. - Спасали детей, как своих родных, закрывали собой. Так, как это сделала собой совсем юная девушка учительница Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников".

Да и другие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться и защищать своих учеников, продолжил Путин. Они помогали своим воспитанникам выбраться из здания и укрыться в безопасном месте. "Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг", - резюмировал президент.

В результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы.