Советский районный суд Казани отправил в СИЗО на два месяца 19-летнего Ильназа Галявиева, расстрелявшего учеников и педагогов гимназии N 175. На заседании, которое было открытым, прояснилась картина нападения на школу, а вот адекватность обвиняемого по-прежнему вызывает вопросы.

Три конвоира сопроводили Ильназа Галявиева в набитый под завязку зал суда. Выглядел он совершенно спокойным, даже апатичным, что явно контрастировало с его буйным беснованием сразу после задержания. Видео того первого допроса облетело все социальные сети. В таком несколько отстраненном состоянии обвиняемый находился в течение всего заседания, при этом четко отвечая на все вопросы судьи. А вот вопросы многочисленных журналистов: "Зачем вы убили детей?", "До сих пор себя богом считаете?", "Что вы скажете своей маме?" - он проигнорировал. К слову, его родителей в зале суда не было.

Следователь Дмитрий Макаровский, ходатайствующий об аресте, дал краткую картину преступления. Утром 11 мая Ильназ Галявиев взял ружье, приобретенное 16 апреля и, "имея умысел на убийство и желая публично выразить свое исключительное превосходство", направился в гимназию N 175. При себе он имел около 240 патронов и самодельное взрывное устройство. "Войдя в помещение школы, он, осознавая, что несет смерть людям, произвел не менее 17 выстрелов", - уточнил следователь. Были убиты два педагога и семь гимназистов-подростков.

Кроме того, нападавший установил взрывчатку с поражающими элементами у входа в начальный класс на первом этаже и привел ее в действие. В результате часть помещения разрушилась. К счастью, от самого взрыва никто не пострадал.

Во время своего выступления Дмитрий Макаровский отметил, что у Ильназа Галявиева наблюдается неадекватное поведение, что мешает следствию.

А вот в доказательствах вины недостатка нет. Это признание самого нападавшего, многочисленные видеозаписи, показания очевидцев, а также печально известное обращение в телеграм-канале.

"Заболеваний, препятствующих содержанию под стражей, нет", - подытожил следователь. Поддержал его ходатайство и заместитель прокурора РТ Алексей Заика, представляющий в суде Генеральную прокуратуру РФ. Сам Ильназ Галявиев, равно как и его адвокат, не стали возражать против такой меры пресечения.

После судебного заседания зампрокурора РТ Алексей Заика уточнил, что нападавший обвиняется в убийстве двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенных общеопасным способом. Оснований для переквалификации на статью о терроризме нет.

Преступнику предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу

Также он сообщил, что пока эксперты не готовы дать ответ, находился ли Ильназ Галявиев во время нападения под психотропными препаратами. Для подобного заключения требуется больше времени.

Предстоит ему пройти и судебно-психиатрическую экспертизу. На нее отводится два месяца, а в случае необходимости этот срок может быть продлен.