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13.05.2021 16:10

В Чувашии появится новая школа по игровым видам спорта

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии будет организована новая спортивная школа, основным направлением которой станет развитие игровых видов спорта и, прежде всего, волейбола. Соответствующий проект постановления одобрили в правительстве региона.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Учреждение войдет в структуру минспорта республики. Как пояснила исполняющая обязанности главы ведомства Татьяна Рябинина, целью деятельности школы будут развитие детско-юношеского спорта, а также привлечение детей и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В штат учебно-тренировочного заведения, предположительно, войдут 18 специалистов.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Спортшколу, которая получит №11, планируется разместить в комплексе на Канашском шоссе Чебоксар, сейчас закрепленным за школой олимпийского резерва № 5 им. В.Н. Кочкова. В настоящее время на объекте площадью свыше 1,6 тысячи кв.метров завершаются работы по капитальному ремонту.

Как отметили в минспорта Чувашии, волейбол является одним из массовых видов, в республике им занимаются более 33 тысяч человек. Отделения волейбола функционируют на базе 25 спортивных школ, множество секций работают также в общеобразовательных школах, средне-специальных и высших учебных заведениях.

- Новое учреждение будет координировать работу отделений волейбола в спортивных школах, образовательных учреждениях, а также оказывать им организационно-методическую помощь, - отметила Татьяна Рябинина.

В республиканском минспорта подчеркнули, что новая спортшкола по игровым видам будет способствовать решению задач федерального проекта "Спорт-норма жизни", реализуемого в рамках нацпроекта "Демография", а также Стратегии социально-экономического развития Чувашии. Они, в частности, предусматривают развитие детского и массового спорта, в результате чего к 2030 году число систематических занимающихся физкультурой и спортом россиян должно достичь 70 процентов.

Набор детей должен начаться уже с нового учебного года.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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