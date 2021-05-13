В Луганской Народной Республике открыли бюст генерала Шаймуратова

12 мая в городе Петровское Луганской Народной Республики торжественно открыли бюст легендарного башкирского генерал-майора Минигали Шаймуратова. Об этом сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

Бюст находится в школе №22, которой пять лет назад присвоили имя командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова, погибшего в 1943 году при освобождении Луганской области от немецко-фашистских захватчиков. Героизм и мужество генерал-майора, проявленные в ходе Великой Отечественной войны, никогда не забывали жители республики, а в 2020 году комдиву посмертно присвоили звание Героя России.

- Огромное спасибо жителям Луганской Республики за то, что они бережно хранят память наших предков. Здесь, в Петровском, покоятся останки генерала Шаймуратова и конников его дивизии. Мы долгое время добивались признания их заслуг, и в прошлом году Президент России Владимир Путин своим указом присвоил Минигали Шаймуратову звание Героя России посмертно, - отметил глава Башкирии Радий Хабиров. - Мы обязательно должны рассказывать нашим детям о подвигах предков, чтобы не было пустоты в голове и в сердце. Нынешние дети, к сожалению, многого уже не знают и не помнят. Им нужно рассказывать о реальных подвигах, ведь за судьбой каждого погибшего воина - целый мир, целая история.

Кстати, бюст легендарного генерала планируется установить также на месте его последнего боя - в окрестностях поселка Штеровка.