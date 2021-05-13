В Нижегородской области шестилетний мальчик утонул в реке

В деревне Воловое Городецкого района в реке Узола утонул шестилетний мальчик. Организована доследственная проверка.

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, ребенок ушел гулять вечером 12 мая и не вернулся. На следующее утро его тело достали из реки. При осмотре видимых повреждений криминального характера обнаружено не было, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По предварительной версии, мальчик гулял возле реки с другими детьми. С его ноги в воду соскользнул ботинок. Ребенок попытался его достать и упал в реку. В деревне он находился в гостях, приехал накануне из областного центра.

В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение об исчезновении ребенка поступило в 16:45 12 мая. На его поиски выдвинулись не только спасатели, но и волонтеры.

- Уважаемые нижегородцы! Не подвергайте опасности себя и своих близких, соблюдайте правила безопасного поведения на воде, внимательно следите за своими детьми и всегда будьте начеку, чтобы не пополнить печальную статистику, - предупредили в пресс-службе ведомства.