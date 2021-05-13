В Нижегородской области убили 12-летнюю девочку

В Балахнинском районе Нижегородской области сегодня вечером было найдено тело 12-летней девочки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ - "Убийство малолетнего".

Как сообщает СУ СК по Нижегородской области, 13 мая девочка не вернулась домой из школы в поселке Большое Козино. Вечером ее тело было найдено в лесополосе поселка.

На место выехали следователи-криминалисты СК и оперативники ГУ МВД по региону. Проводится весь комплекс розыскных мероприятий, направленный на установление преступника.