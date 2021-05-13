В Нижегородской области выставили на продажу остров

Сообщение о продаже острова в границах города Бор многие сочли шуткой. Но риелтор Игорь Червяков, разместивший объявление, подтвердил "РГ", что информация вполне официальна.

Речь идет об участке земли площадью 1,2 гектара на берегу речушки Везлома, в километре от Волги. Стоимость определена в 50 миллионов рублей. Строго говоря, это не остров, а полуостров, да и то только во время половодья.

- Инвестсообщество возбудилось - в кои-то веки на рынке появился интересный объект, и, возможно на днях у него уже будет новый владелец, - рассказал Игорь. - Пока же это собственность индивидуального предпринимателя, у которого на острове раньше был бизнес, но теперь у продавца другие интересы.

Некоторые подробности о продавце корреспонденту "РГ" удалось выяснить, побывав на месте.

- Территорией еще с начала 1990-х владела компания, производившая пластиковые окна и двери из профиля, - сообщил местный старожил Николай Куликов. - Сейчас она в собственности индивидуального предпринимателя, имеющего отношение к той компании. Здесь хотели в свое время сделать парк развлечений, но что-то не сложилось. Думаю, сейчас можно продать легко, поскольку сами видите, как быстро развивается прилегающая территория.

Николай явно имел в виду комплексное благоустройство в рамках программы "Борское Волгоречье", выходившей пару лет назад в финал федерального конкурса "Малые города и исторические поселения". Проект подразумевает, что здесь появятся причал для яхт, пешеходный мост и прогулочная зона. Рядом с полуостровом построен новый жилой комплекс, церковь, объездная дорога. Неподалеку - станция канатной дороги. Так что продаваемая территория выглядит перспективной.

Но сейчас территория неухоженная: старое кафе с верандой, неказистые постройки прошлого века, вроде склада или мастерских, площадка для игры в пейнтбол. Главная достопримечательность - полуразрушенное здание XIX века (не признанное объектом культурного наследия) - завод промышленника Марычева, производивший якоря. В советские времена здесь размещался завод "Металлист", делавший металлические кровати с "шишечками".

Автор объявления полагает, что покупатель сможет построить на участке поселок премиум-класса или личное имение.

Продажа объекта у борчан не вызывает особого оптимизма. "Понятно, что в 90-е был полный юридический беспредел. Но, согласно новому Водному кодексу, разве участки береговой линии не должны быть свободны для общего доступа? И есть сомнения, что старинное здание завода Марычева сохранят - а это хороший туристический крючок", - такова реакция жителей на местных интернет-ресурсах.

Кстати

Кадастровая стоимость продаваемого объекта 1 марта 2016 года определена в размере 10 264 998,24 рубля. Земельному участку присвоена категория "Земли населенных пунктов". Разрешенное использование - для размещения туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций.