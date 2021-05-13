В Перми осудили работников кафе, по вине которых погиб ребенок

Сегодня в Ленинском районном суде города Перми был оглашен приговор сотрудникам кафе Овсянка" и "O-fit", которых обвинили в отравлении 50 пермяков в ноябре 2019 года.

Один из пострадавших (11-летний мальчик) позже скончался от последствий заражения сальмонеллезом в инфекционной больнице. Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, сотрудники кафе были признаны судом виновными в нарушении санитарных норм приготовлении пищи.

Они приговорены к ограничению свободы на сроки от одного года и шести месяцев до двух лет и обязаны выплатить штрафы пострадавшим в размере от 10 до 70 тысяч рублей. Также им запрещено работать на предприятиях общественного питания.