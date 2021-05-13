В России после ЧП в Казани подготовят единые требования к безопасности школ

Регионы проводят проверку безопасности в школах после стрельбы в Казани. В ближайшее время будут подготовлены Единые требования к безопасности во всех образовательных учреждениях. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

"В регионах идет проверка безопасности всех школ, - цитирует Сергея Кравцова ТАСС. - Совместно с соответствующими структурами будут подготовлены единые требования по безопасности образовательных учреждений. В самое ближайшее время".

Напомним, что 11 мая в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы.