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13.05.2021 10:45
Рубрика: Власть

Что грозит сибиряку за поджог 100 домов в Новосибирской области

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту поджога, в результате которого пострадало имущество граждан в Мошковском районе (ст. 168 УК РФ "уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"). В соответствии с уголовным законодательством нарушителю - жителю этого же района - грозит материальная ответственность.

Фото: Татьяна Кравченко
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По данным пресс-службы областного правительства, вблизи станции Тасино в результате противоправных действий гражданина огнем было уничтожено около 100 дачных домов с имуществом. Общий ущерб составил свыше 31,6 миллиона рублей. В суд обвинительное заключение было направлено 26 апреля текущего года.

Напомним, в Новосибирской области согласно постановлению правительства региона особый противопожарный режим установлен с 30 апреля и продлен до 23 мая.

С начала мая в регионе собрано материалов по более чем 350 административным правонарушениям противопожарных требований. В тушении пожаров участвуют не только пожарные части, но и добровольцы.

Правительством области 11 мая принято решение о выделении субсидии в размере 5,4 миллиона рублей. Ее получат общественные объединения добровольной пожарной охраны. На эти средства будут приобретены горюче-смазочные материалы, снаряжение и экипировка для добровольцев-пожарных, которых насчитывается 2700 человек.

В период особого противопожарного режима размер административного наказания в виде штрафов увеличен в два раза: на граждан - от 2 тысяч до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.

Справка "РГ"

В условиях особого противопожарного режима вводится запрет на посещение гражданами лесов. Категорически запрещается разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ, вдоль железнодорожных и автомобильных дорог, а также запускать фейерверки в поселениях и на расстоянии менее одного километра от лесов.

 В регионе круглосуточно работает диспетчерская служба по вопросам лесных пожаров. Телефон: 8 (383) 200-10-35. Единый номер лесного хозяйства: 8-800-100-94-00. Единый телефон пожарных и спасателей - 01 или 101.

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