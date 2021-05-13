Экс-чиновника в Хакасии приговорили к девяти годам колонии за взятки

Суд огласил вердикт бывшему и. о. заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову. Его признали виновным в получении особо крупной взятки и приговорили к лишению свободы и многомиллионному штрафу, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

Установлено, что между республиканским управлением капитального строительства и подрядной организацией был заключен государственный контракт на сумму свыше 480 миллионов рублей. Он был подписан в рамках реализации национального проекта в конце 2019 года. Речь в документах шла о строительстве второй очереди жилого корпуса психоневрологического интерната.

По данным следствия и суда, Новиков потребовал от представителя потенциального подрядчика взятку - не менее 12 миллионов рублей - за победу в аукционе на заключение контракта, покровительство, создание комфортных условий строительства и первоочередное перечисление денег за работы.

Весной 2020 года в Абакане и. о. заместителя главы республики получил от представителя подрядчика взятку - два миллиона рублей.

Сегодня оглашен приговор: девять лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф - более 60 миллионов 500 тысяч рублей. Кроме того, Новиков на пять лет лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с функциями представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Приговор пока не вступил в законную силу, уточнили в СК.