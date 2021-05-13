Экскурсоводы расскажут горожанам об истории и тайнах Томского политеха

Томский политехнический университет приглашает томичей и гостей города на бесплатные пешеходные экскурсии в рамках проекта "Политех. Инженеры. Stories".

Старинные корпуса вуза скрывают множество тайн и загадок. Например, у Инженерного корпуса имелся когда-то подземный этаж, от которого сейчас остались только окна на глубине трех метров под землей и тупиковые подземные ходы. Выпускник ТПУ, исследователь архитектуры и истории Артем Дроздов на экскурсии "Прогулка по политеху: замурованное подземелье" покажет горожанам остатки старинной теплоэлектростанции и таинственный газовый завод.

В честь 125-летия со дня основания вуза интересные экскурсии в ТПУ будут проходить с 11 по 31 мая.

- Пешеходную экскурсию "Сокровенный политех: о частной жизни большого вуза" проведет Екатерина Кирсанова. Она расскажет о том, как и где жила томская профессура и студенты-политехники в начале XX века, как был обустроен их быт, - сообщает пресс-служба ТПУ. - А участники экскурсий "Европейский квартал" узнают, кто проектировал главный, физический и химический корпусы, руководил строительством, какие новшества при этом применялись. Сотрудники Комплекса музеев поделятся с томичами историями о строительстве исторического кампуса вуза, часть зданий которого стали памятниками архитектуры федерального и регионального значения.

Продолжительность каждой экскурсии составляет около 1,5 часов, они проводятся с соблюдением противоэпидемических мер. Для того чтобы принять участие в пешеходных прогулках, необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:45. Расписание экскурсий можно посмотреть на сайте https://125.tpu.ru/program.