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13.05.2021 12:40
Рубрика: Общество

Экскурсоводы расскажут горожанам об истории и тайнах Томского политеха

Текст: Наталья Граф (Томск)
Томский политехнический университет приглашает томичей и гостей города на бесплатные пешеходные экскурсии в рамках проекта "Политех. Инженеры. Stories".
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

Старинные корпуса вуза скрывают множество тайн и загадок. Например, у Инженерного корпуса имелся когда-то подземный этаж, от которого сейчас остались только окна на глубине трех метров под землей и тупиковые подземные ходы. Выпускник ТПУ, исследователь архитектуры и истории Артем Дроздов на экскурсии "Прогулка по политеху: замурованное подземелье" покажет горожанам остатки старинной теплоэлектростанции и таинственный газовый завод.

Фото: Пресс-служба ТПУ
Томский политех покажет томичам фильмы об инженерах и космосе

В честь 125-летия со дня основания вуза интересные экскурсии в ТПУ будут проходить с 11 по 31 мая.

- Пешеходную экскурсию "Сокровенный политех: о частной жизни большого вуза" проведет Екатерина Кирсанова. Она расскажет о том, как и где жила томская профессура и студенты-политехники в начале XX века, как был обустроен их быт, - сообщает пресс-служба ТПУ. - А участники экскурсий "Европейский квартал" узнают, кто проектировал главный, физический и химический корпусы, руководил строительством, какие новшества при этом применялись. Сотрудники Комплекса музеев поделятся с томичами историями о строительстве исторического кампуса вуза, часть зданий которого стали памятниками архитектуры федерального и регионального значения.

Продолжительность каждой экскурсии составляет около 1,5 часов, они проводятся с соблюдением противоэпидемических мер. Для того чтобы принять участие в пешеходных прогулках, необходимо записаться по телефону 8 (3822) 70-56-71 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:45. Расписание экскурсий можно посмотреть на сайте https://125.tpu.ru/program.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

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