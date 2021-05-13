Кабмин направит 450 млн рублей на восстановление дорог в двух регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить Иркутской области и Республике Коми 450 миллионов рублей на восстановление региональных, межмуниципальных и местных автомобильных дорог, пострадавших после паводков.

В 2019 году вода размыла дорожную инфраструктуру в Иркутской области, а в прошлом году - в Коми.

Оказать помощь двум регионам в рамках ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций поручил президент. Правительство зарезервировало необходимые средства при подготовке федерального бюджета.