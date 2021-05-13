Как отметил 125-летний юбилей Томский политехнический университет

Первый инженерный вуз в азиатской части России - Томский политехнический университет - 11 мая отметил 125-летний юбилей.

- Томский политехнический университет - это совершенно особенное высшее учебное заведение в нашей стране. Во-первых, это первый технический университет, который создан у нас в стране за Уралом. Это первое высшее инженерное учреждение нашей страны, которое получило статус университета. Ну, и, конечно, это уникальная кузнеца научных и инженерных кадров в нашей стране, - отметил президент Российской академии наук Александр Сергеев.

Поздравления в адрес Томского политеха направили политики, ректоры российских вузов, руководители крупных предприятий, известные ученые, выпускники. А президент России Владимир Путин объявил коллективу Томского политехнического университета благодарность за многолетнюю добросовестную работу. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации в честь 125-летнего юбилея ТПУ отметило заслуги томских политехников более чем 60 наградами.

- Уже 125 лет в стенах вашего вуза воспитываются поколения теоретиков и практиков, влюбленных в науку. Фраза "окончил Томский политех" является негласным пропуском к исследованиям мирового значения. Новых открытий и удачи в реализации новаторских проектов! - пожелал политехникам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Министр подчеркнул, что выпускники ТПУ ведут исследования по ключевым направлениям развития нашей страны: работают в областях изучения космоса, освоения Арктики, в сфере ядерных технологий и новых материалов.

Празднование юбилея в университете началось с возложения цветов к мемориальным доскам выдающихся ученых и выпускников Томского политеха. В этот день в вузе также прошел спортивный марафон, торжественное заседание Ученого совета и стартовали показы научно-фантастических фильмов. А на главной площади Томска открылась экспозиция о политехе.

- Экспозиция будет работать на главной площади Томска в течение мая, - сообщает пресс-служба ТПУ. - Томичи смогут узнать о выдающихся ученых-политехниках, их идеях и открытиях, роли нашего университета в технологическом и экономическом развитии региона и страны.