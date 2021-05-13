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13.05.2021 05:45
Рубрика: Общество

Собери себе кроссовки

Томские студенты учатся создавать и развивать стартапы
Текст: Наталья Граф (Томск)
Российская газета - Экономика Сибири № 103(8454)
Благодаря программе "Стартап как диплом" из стен Томского политехнического университета (ТПУ) в последние годы вышло немало интересных бизнес-проектов - инкубатор для новорожденных, онлайн-касса, производство ЗОЖ-водорослей, фильтр-стакан для очистки питьевой воды, робот - толкатель кормов, робот-бармен, кресло-опора для реабилитации пациентов.

В вузе отмечают, что предпринимательские навыки помогают студентам понять весь процесс жизненного цикла продукта - от разработки до вывода на рынок. Такой выпускник очень интересен работодателям. Но многие дипломники предпочитают развивать стартап дальше и открывают собственное дело.

Развитие технологий в вузах получит поддержку

Студентка направления "Промышленный дизайн" Регина Крайняя несколько лет изучала строение обуви и разработала ортопедическую обувь - конструктор для детей. Регина защитила свой магистерский проект и получила приглашение на стажировку в Японии по программе студенческого обмена (Токийский столичный университет является партнером Томского политеха). После работы в компании, выпускающей "умные" кроссовки, томичка вернулась в родной город и основала свой стартап по созданию игровой обуви для детей Raz:beri. Со своей разработкой она заняла второе место в российском этапе конкурса Lexus Design Award 2021.

- Наш первый продукт во многом основан на идеях, которые я представляла в качестве своего дипломного проекта, - поясняет Регина. - Игра, которую я придумала еще студенткой, воспитывает юных инженеров, тренирует творческое мышление. Мы предлагаем детям игрушку, которую можно еще и носить как обувь. Собирая ее для себя сам, ребенок вовлекается в проектирование полезных вещей.

Все детали конструктора изготовлены из доступных и гипоаллергенных материалов с различными тактильными свойствами. Они яркие и плоские. Ребенок "работает" и как дизайнер - учится сочетать цвета, и как конструктор - собирает детали в единое целое.

Регина и ее подруга Аннабель хотели активно продвигать обувь-конструктор и в странах Европы, где игры для детей с инженерным уклоном очень популярны. Однако из-за пандемии и закрытия границ планы пришлось скорректировать. Тогда молодые предпринимательницы разработали новую стратегию развития своего проекта с ориентацией на российский рынок. Девушки принимают участие во всех городских праздниках, активно проводят мастер-классы и участвуют в анимационных программах. .

Кстати

Томский политехнический университет оказался одним из пионеров развития программы "Стартап как диплом" еще в 2017 году.

- Стать участником программы сегодня может любой наш студент, - сообщила корреспонденту "РГ" представитель ТПУ Александра Лисовая. - Участники программы проходят профессиональное обучение по созданию стартапов, получают официальное удостоверение о дополнительном образовании, а также возможность защитить диплом перед томским предпринимательским сообществом, привлечь инвесторов и открыть свое дело.

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