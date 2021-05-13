Правительство РФ ввело временный запрет на экспорт гречихи и продуктов ее помола. Ограничения введены на период с 5 июня по 31 августа это года в целях обеспечения продовольственной безопасности. В Алтайском крае, регионе-лидере по выращиванию данной культуры, считают это решение обоснованным: запасов гречихи в регионе достаточно, но говорить о ее переизбытке нельзя. Что касается экспорта, то поставки гречихи, по сравнению с зерновыми и масличными, невелики.

Как сообщили в минсельхозе Алтайского края, запасы гречихи в регионе составляют 203 тысячи тонн.

- С учетом того, что максимальный месячный объем переработки в крае - 30-35 тысяч тонн, этих запасов с лихвой хватит до начала нового уборочного сезона. Оснований для роста цен из-за дефицита сырья в регионе нет. Однако на рынок влияет политика торговых сетей, которые, пополняя запасы крупы, объявляют тендеры на ее закупку с повышающим ценовым трендом, - отметил замминистра сельского хозяйства Алтайского края Николай Халин.

В региональном минсельхозе напомнили, что сев гречихи начинается в конце мая. В этом году алтайские аграрии намерены увеличить площади под этой культурой на 24 тысячи гектаров, общий клин превысит 500 тысяч гектаров.

Основных потребителей гречихи - зернопереработчиков - больше беспокоят "технические" вопросы.

- Для начала нужно внимательно изучить постановление правительства и проконсультироваться с региональным минсельхозом, - сказали корреспонденту "РГ" в руководстве Союзе зернопереработчиков Алтая. - Не стоит забывать, что российскую гречку покупают в основном страны бывшего СССР, входящие в Таможенный Союз. К примеру, надо понять, будет ли считаться вывоз гречихи в Казахстан, Киргизию или Беларусь экспортом или все-таки внутритаможенным перемещением?

Вообще на фоне экспорта российской пшеницы вывоз гречихи и продуктов ее помола - сущие крохи. Из среднестатистических 80 миллионов тонн выращенной пшеницы 30-35 миллионов отгружается за рубеж. Сбалансированный объем производства гречихи в России - около 800 тысяч тонн (на долю Алтая приходится примерно 500 тысяч). Годовое потребление россиянами гречневой крупы - около 400 тысяч тонн, а за пределы Таможенного союза уходит пять-десять тысяч тонн. Гречневую крупу покупают в основном для наших бывших соотечественников - например, в Германии и США.

Китай - отдельная тема. Он покупает у России гречиху, но эти объемы не сравнить с закупками масличных культур. КНР к тому же сама является крупнейшим производителем гречихи в мире (в Маньчжурии с ее влажным климатом зерна гречихи размером с горох). Ежегодно китайцы собирают около 1,2 миллиона тонн гречихи, из которой делают муку и лапшу. В Поднебесной берут российскую гречиху в основном из-за ее лузги - ценного сырья для химической промышленности и не только.

Еще один важный момент: гречиха долго хранится и не требует немедленной продажи. Приостановка экспорта гречихи, по мнению зернопереработчиков, не станет настолько драматичной для аграриев, как это было бы с пшеницей.

Конкретнее высказываются те, кто непосредственно выращивает гречиху. Фермер из Косихинского района, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Траутвейн узнал о временном запрете на вывоз от корреспондента "РГ".

- А чему удивляться - посевная идет, я на полях, - объяснил Виктор Хрестьянович. - Нашему хозяйству переживать нечего - мы гречиху прошлогоднего урожая продали. Но если серьезно, то чувства двоякие. С одной стороны, гречка в России стала как второй хлеб, потребление ее за последнее десятилетие выросло. Гречневая кашу едят везде - в больницах, школах, армии. На Алтае очень благоприятные условия для выращивания гречихи, и мы собираем не менее половины всего российского урожая. Но в прошлом году, во-первых, была засуха, во-вторых, многие мои коллеги заметно сократили посевные площади под эту культуру в пользу высокомаржинальных культур вроде сои или рапса, больше отвели места под подсолнечник. В результате урожай собрали меньше, чем в прежние годы. А ситуация с урожаем алтайской гречихи отражается на общероссийской. И не верьте тем экспертам, кто говорит, что гречихи в стране избыток и можно пару лет вообще ее не сеять, питаться старыми запасами. Видимо, у правительства были резоны вводить временный запрет. С другой стороны, обидно за крестьян. Экспорт гречихи - то, на чем можно заработать деньги для компенсации постоянно растущих затрат на ГСМ, удобрения, сельхозтехнику. Последний комбайн ростовского производства обошелся нам в шестнадцать миллионов рублей. Каждую неделю поднимается цена на дизтопливо.

Мнение

Дмитрий Рылько, гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка:

- Таможенные данные и другие источники показывают рекордный экспорт как гречихи, так и гречки. Хотя, на мой взгляд, надо бы перепроверить эти цифры, чтобы не было путаницы с сырьем и крупой и не получилось двойного счета. Так или иначе, поставки уже состоялись и, как мне кажется, устанавливать экспортные ограничения в конце аграрного сезона резона нет. Если на то пошло, то вводить запрет надо было в конце осени 2020 года, когда стало известно, что Китай установил высокую, по сути, запретительную, пошлину на импорт гречки из Австралии и нужно было отслеживать, не приведут ли маленькие для КНР объемы импорта российской гречки к большим проблемам у нас. Второй момент связан со странами Таможенного союза, которые традиционно являются основными потребителями гречки. На этом пространстве ограничения в передвижении продукции не работают. И надо ли ограничивать экспорт гречихи и гречки, если они все равно будут утекать через страны Таможенного союза - на ту же Украину, где был неурожай гречихи. Поэтому мы не видим острой необходимости вводить сейчас временный запрет на экспорт. Психологически регулятора можно понять, но логически эта мера опоздала.