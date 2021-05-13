На новой станции метро в Новосибирске установят швейцарские эскалаторы

В Новосибирске продолжается строительство станции метро "Спортивная", которую планируют запустить во II квартале 2022 года. Объект возводится к предстоящему молодежному Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на строительную площадку доставили три эскалатора швейцарского производства.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что новое оборудование будет установлено в ближайшее время на одном из четырех спусков. В течение лета поступят еще девять подъемников, ими оборудуют оставшиеся три спуска. В сентябре приступят к отладке и обкатке оборудования, к концу года эскалаторы будут готовы к эксплуатации.

Исполнительный директор компании-подрядчика СК "Градопроект" Сергей Арапов доложил мэру, что на монтаж одного эскалатора уходит в среднем 12 дней. Следующая партия подъемного оборудования поступит 20 мая - на месяц раньше ожидаемого срока.

- Работы на станции продвигаются по графику, отставания от намеченного плана нет, - сказал глава города в ходе осмотра площадки. - В ближайшее время мы ждем очередной транш из областного бюджета, сбоя финансирования нет, средств достаточно, чтобы своевременно расплачиваться за оборудование и проведенные работы.

Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Специалисты сообщили, что на "Спортивной" ведутся работы по присоединению помещения станции к существующей эстакаде, начата черновая отделка технических помещений, где будет размещено электрооборудование. Приступить к чистовой отделке планируют в июне-июле, оформление кассовых залов и платформ начнется в следующем году.

Анатолий Локоть напомнил, что на "Спортивной" будут установлены автоматические раздвижные двери, отделяющие платформу от электропоездов.

Справка "РГ"

На строительство метростанции направят 2,6 миллиарда рублей. Одновременно для обеспечения транспортной и пешеходной доступности строящейся ледовой арены ведется реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади имени Профессора Лыщинского до пляжа "Наутилус". Их планируют сдать в эксплуатацию во II квартале 2022 года.