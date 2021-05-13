"Необходимо создавать Норильск завтрашнего дня, столицу российской Арктики. Финансирование должно стимулировать наращивание строительного комплекса, внедрение передовых технологий и архитектурных решений. Это хороший вызов и хороший двигатель для экономики города и региона", - считает губернатор Красноярского края Александр Усс.
Напомним: четырехстороннее соглашение по комплексным мерам социально-экономического развития Норильска до 2024 года и в перспективе до 2035-го в минувшем феврале подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Красноярский край, администрация города и ПАО ГМК "Норильский никель". К его суммарной стоимости - 120 миллиардам рублей - собственники компании решили выделить дополнительно еще 150 миллиардов. В итоге общие затраты значительно превысят годовой бюджет Красноярского края.
По данным городского управления капитальных ремонтов и строительства, в жилом районе Оганер начали демонтировать панельные многоэтажки, недостроенные еще в 1990-е. На их месте возведут новые дома, детский сад и школу.
В самом Норильске до 2024-го планируется снести семь зданий гостиничного типа, взамен которых на улице 50 лет Октября построят девятиэтажные дома. Будущие объекты уже прошли госэкспертизу.
В рамках комплексного плана 2021-2035 годов на модернизацию и реконструкцию ЖКХ потратят 25 миллиардов рублей. Проект замены и расширения коллекторов с учетом их оптимизации предусматривает использование новейших технологий, систем безопасности и контроля.
Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе норильской мэрии, городской жилфонд, по последним данным, включает 860 многоквартирных домов общей площадью более 4,6 миллиона квадратных метров. Это примерно 87,5 тысячи квартир, в которых проживает 181 тысяча человек. Из-за сложных климатических условий здания быстро ветшают: деформируются их основания, физически изнашиваются стеновые панели и блоки.
До недавнего времени ежегодно демонтировалось в среднем по одному дому. Единственной возможностью расселять такое жилье было высвобождение кондиционных квартир за счет переселенцев в южные регионы страны. В 2012-2019 годах этот процесс удалось ускорить. В результате освободилось почти три тысячи квартир. Их передали семьям, проживавшим в аварийном фонде, а также малоимущим, сиротам и ценным специалистам.
Дмитрий Карасев, глава Норильска
- Кардинально меняя жилищную сферу и коммуникации, нельзя забывать о создании всесезонных общественных пространств: норильчанам должно быть в городе комфортно и интересно. Для этого помимо 120 миллиардов рублей, выделенных на его развитие, решено направить еще 150 миллиардов. Проекты, рассчитанные на 2024-2035 годы, предусматривают, в частности, капитальный ремонт детских садов и школ, строительство дорог, поликлиник, Арктического музея, обновление городской иллюминации, реформу муниципального транспорта, восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с Кайерканом и Алыкелем. Кроме того, мы намерены добиваться присвоения аэропорту международного статуса.