В заполярном городе уже приступили к реконструкции более чем 45-километрового коллекторного хозяйства, а также термостабилизации грунтов под 12 жилыми и социальными зданиями. Одновременно привлекают лучшие умы, понимающие, как именно следует "перезапускать" Норильск. Ведущим урбанистам предстоит подготовить техническое задание на разработку концепций его комплексного развития. Наиболее эффективную из них на конкурсной основе эксперты определят в следующем году.

"Необходимо создавать Норильск завтрашнего дня, столицу российской Арктики. Финансирование должно стимулировать наращивание строительного комплекса, внедрение передовых технологий и архитектурных решений. Это хороший вызов и хороший двигатель для экономики города и региона", - считает губернатор Красноярского края Александр Усс.

Напомним: четырехстороннее соглашение по комплексным мерам социально-экономического развития Норильска до 2024 года и в перспективе до 2035-го в минувшем феврале подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Красноярский край, администрация города и ПАО ГМК "Норильский никель". К его суммарной стоимости - 120 миллиардам рублей - собственники компании решили выделить дополнительно еще 150 миллиардов. В итоге общие затраты значительно превысят годовой бюджет Красноярского края.

По данным городского управления капитальных ремонтов и строительства, в жилом районе Оганер начали демонтировать панельные многоэтажки, недостроенные еще в 1990-е. На их месте возведут новые дома, детский сад и школу.

В самом Норильске до 2024-го планируется снести семь зданий гостиничного типа, взамен которых на улице 50 лет Октября построят девятиэтажные дома. Будущие объекты уже прошли госэкспертизу.

В рамках комплексного плана 2021-2035 годов на модернизацию и реконструкцию ЖКХ потратят 25 миллиардов рублей. Проект замены и расширения коллекторов с учетом их оптимизации предусматривает использование новейших технологий, систем безопасности и контроля.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в пресс-службе норильской мэрии, городской жилфонд, по последним данным, включает 860 многоквартирных домов общей площадью более 4,6 миллиона квадратных метров. Это примерно 87,5 тысячи квартир, в которых проживает 181 тысяча человек. Из-за сложных климатических условий здания быстро ветшают: деформируются их основания, физически изнашиваются стеновые панели и блоки.

До недавнего времени ежегодно демонтировалось в среднем по одному дому. Единственной возможностью расселять такое жилье было высвобождение кондиционных квартир за счет переселенцев в южные регионы страны. В 2012-2019 годах этот процесс удалось ускорить. В результате освободилось почти три тысячи квартир. Их передали семьям, проживавшим в аварийном фонде, а также малоимущим, сиротам и ценным специалистам.

Прямая речь

Дмитрий Карасев, глава Норильска

- Кардинально меняя жилищную сферу и коммуникации, нельзя забывать о создании всесезонных общественных пространств: норильчанам должно быть в городе комфортно и интересно. Для этого помимо 120 миллиардов рублей, выделенных на его развитие, решено направить еще 150 миллиардов. Проекты, рассчитанные на 2024-2035 годы, предусматривают, в частности, капитальный ремонт детских садов и школ, строительство дорог, поликлиник, Арктического музея, обновление городской иллюминации, реформу муниципального транспорта, восстановление пассажирского железнодорожного сообщения с Кайерканом и Алыкелем. Кроме того, мы намерены добиваться присвоения аэропорту международного статуса.