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13.05.2021 10:50
Рубрика: Власть

На содержание дорог в Новосибирске направят около 370 миллионов рублей

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Новосибирску из областного бюджета дополнительно выделят 278 миллионов рублей на текущий ремонт и содержание городских дорог. Этот транш будет учтен при очередной корректировке регионального бюджета на 2021 год.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Решение стало итогом совещания, которое провели губернатор области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Фото: Татьяна Кравченко
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В апреле-мае из городского бюджета направили 95 миллионов рублей на восстановление дорог. Но этого, как считают в мэрии, недостаточно.

- Вместе с депутатами мы оценили объем срочных расходов и определили дефицит средств на летние месяцы в размере не менее 200 миллионов рублей. Поэтому поддержка, которую нам окажет область, крайне важна. Дополнительные 278 миллионов позволят решить наиболее острые проблемы, - подчеркнул мэр Анатолий Локоть. - В последние несколько лет мы строили новые дороги, но в силу разных причин у нас не было возможности выделять достаточно средств на содержание дорог, которые уже не находятся на гарантии. В результате накопился так называемый недоремонт, который вызывает много критики у новосибирцев.

В апреле Анатолий Локоть оценил состояние новосибирских дорог как неудовлетворительное. На расширенном аппаратном совещании с участием депутатов Законодательного собрания области и Совета депутатов города Новосибирска мэр назвал в качестве основной причины сложившейся ситуации хроническое недофинансирование дорожной отрасли.

- Если говорить о долгосрочной перспективе, то для приведения к нормативу необходимо направлять на строительство и содержание дорог не 2,6 миллиарда рублей в год, а порядка 3,8 миллиарда рублей. Иначе проблемы копятся, отзываются разбитым асфальтом, неухоженными газонами и тротуарами, нехваткой современной техники, - отметил Анатолий Локоть.

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