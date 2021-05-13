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13.05.2021 12:36
Рубрика: Власть

Новосибирцы заплатят 260 тысяч за нарушение противопожарного режима

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирской области составлено более 400 протоколов в отношении нарушителей правил пожарной безопасности (ППБ), из них 202 протокола рассмотрено административными комиссиями муниципальных районов и сельских поселений.
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Напомним, в регионе до 23 мая действует особый противопожарный режим, установленный правительством Новосибирской области. За его нарушение уже назначены штрафы в размере 260 тысяч рублей, из них за нарушения в лесах - 205,5 тысячи рублей, 60 лиц привлечено к административной ответственности.

Фото: Татьяна Кравченко
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Как отметили в пресс-службе областного правительства, с 30 апреля по 10 мая в регионе организована рейдовая работа должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы на подведомственной им территории. Речь идет о контроле за содержанием территорий населенных пунктов поселений в пожаробезопасном состоянии (очистка от сухой травы и другого горючего мусора).

Так, в Черепановском, Чановском, Краснозерском районах нарушителям назначены наказания в виде штрафа по 24 протоколам на общую сумму более 50 тысяч рублей. В Тогучинском районе по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности") на 30 тысяч рублей оштрафован фермер, который на своем поле выжигал стерню с помощью привязанной к автомобилю горящей покрышки. В региональном минсельхозе сообщили, что нарушения требований пожарной безопасности сельхозпроизводителями зафиксированы в Барабинском, Болотнинском, Венгеровском, Здвинском, Каргатском, Коченевском, Кочковском, Куйбышевском, Ордынском, Татарском и Усть-Таркском районах.

В ведомстве особо отмечают: сельхозпроизводители, нарушившие требования пожарной безопасности, лишаются возможности получать господдержку в течение всего года. В 2021 году данная мера распространяется и на федеральную господдержку.

Областное министерство природных ресурсов и экологии усилило меры по пресечению нарушений ППБ.

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