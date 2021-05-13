Президент России поблагодарил коллектив Томского политеха

Новости

Синхронистки Ромашина и Колесниченко взяли "золото" на чемпионате Европы 12:45
Россиян предупредили о рекордной за сто лет жаре 12:42
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве запустят к осени 12:40
Садовничий: Прожить на нынешнюю стипендию аспиранту нереально 12:32
Матвиенко призвала давать молодым ученым служебное жилье или льготную ипотеку 12:29
В московском метро досрочно откроют участок "салатовой" ветки 12:28
В Москве госпитализирован актер Евгений Сытый 12:25
В Ленобласти подросток погиб, спасая тонущего друга из Невы 12:11
Матвиенко заявила о сокращении "утечки мозгов" из России 11:59
В Пенсионном фонде напомнили россиянам о прибавке к пенсии 11:58
КС Польши рассмотрит вопрос о соотношении законодательства страны и ЕС 11:57
В мае изменится расписание поездов Курского и Рижского направлений МЖД 11:35
Врач объяснил связь коронавируса и вспышки "черной плесени" в Индии 11:24
Оперштаб: Еще 2 643 пациента вылечились от COVID-19 в Москве 11:23
В Тюмени придумали облачный сервис для учителей и школьников на удаленке 11:14
Отставные американские генералы написали открытое письмо с критикой власти 11:11
В Екатеринбурге проверят "скорую" после смерти мужчины с астмой 11:07
В Тюмени во дворе дома обстреляли людей 11:02
Армия Израиля готовится к наземной операции в секторе Газа 10:53
Рубль растет к евро и доллару 10:47
В Москве завершен отопительный сезон 10:46
Звезда "Мортал Комбата" сыграет в американском ремейке "Иронии судьбы" 10:44
В Смоленске шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой 10:41
На американском сегменте МКС сломалась система получения воды 10:34
Имя белой медведице в Московском зоопарке выберут в соцсетях 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 11:55
Рубрика: Общество

Президент России поблагодарил коллектив Томского политеха

Текст: Наталья Граф (Томск)
Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Томского политехнического университета за многолетнюю добросовестную работу. Глава государства отметил заслуги вуза в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.
Фото: Пресс-служба ТПУ Фото: Пресс-служба ТПУ
Фото: Пресс-служба ТПУ

11 мая один из старейших технических вузов в России отметил свое 125-летие. Он был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II и долгое время оставался единственным техническим высшим учебным заведением к востоку от Урала.

За более чем вековую историю Томский политех подготовил больше 170 тысяч высококвалифицированных инженеров. Выпускники вуза сыграли важную роль в развитии нефтегазовой, угольной, металлургической, атомной, машиностроительной, космической, энергетической и других отраслей страны. Они осваивали новые территории, открывали месторождения полезных ископаемых, поднимали промышленность и экономику Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии.

- Среди выпускников и сотрудников томского политеха - шесть Героев Советского Союза, более 50 Героев Социалистического Труда, 30 лауреатов Ленинской премии и свыше 300 лауреатов Государственных премий СССР и премий Президента и Правительства РФ, более 80 действительных членов и членов-корреспондентов государственных Академий наук СССР, союзных республик, России и стран СНГ, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Сегодня Томский политехнический университет - один из самых востребованных вузов в стране, на базе которого создано более 20 высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. В инновационный пояс ТПУ входят около 50 предприятий. Здесь учатся более 11 тысяч российских и иностранных студентов. Ежегодно около 500 выпускников вуза остаются работать в родном регионе.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск Томский политех – 125 лет учим инженеров

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Всемирный банк признал денежные переводы из России самыми выгодными
IT-гигантов обяжут открывать филиалы в РФ
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных
Семьи смогут получить до 450 тысяч рублей на постройку своего дома
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем вводить третью дозу вакцины от COVID-19