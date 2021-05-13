Президент России поблагодарил коллектив Томского политеха

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Томского политехнического университета за многолетнюю добросовестную работу. Глава государства отметил заслуги вуза в научно-педагогической деятельности и подготовке квалифицированных специалистов.

11 мая один из старейших технических вузов в России отметил свое 125-летие. Он был основан в 1896 году как Томский технологический институт императора Николая II и долгое время оставался единственным техническим высшим учебным заведением к востоку от Урала.

За более чем вековую историю Томский политех подготовил больше 170 тысяч высококвалифицированных инженеров. Выпускники вуза сыграли важную роль в развитии нефтегазовой, угольной, металлургической, атомной, машиностроительной, космической, энергетической и других отраслей страны. Они осваивали новые территории, открывали месторождения полезных ископаемых, поднимали промышленность и экономику Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии.

- Среди выпускников и сотрудников томского политеха - шесть Героев Советского Союза, более 50 Героев Социалистического Труда, 30 лауреатов Ленинской премии и свыше 300 лауреатов Государственных премий СССР и премий Президента и Правительства РФ, более 80 действительных членов и членов-корреспондентов государственных Академий наук СССР, союзных республик, России и стран СНГ, - сообщает пресс-служба Томского политехнического университета.

Сегодня Томский политехнический университет - один из самых востребованных вузов в стране, на базе которого создано более 20 высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов. В инновационный пояс ТПУ входят около 50 предприятий. Здесь учатся более 11 тысяч российских и иностранных студентов. Ежегодно около 500 выпускников вуза остаются работать в родном регионе.