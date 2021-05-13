Сколько потратит областной бюджет на ремонт дорог в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минфину выделить Новосибирску из регионального бюджета 278 миллионов рублей. Это дополнительные средства, которые будут направлены на текущий ремонт и содержание городских автомагистралей.

Глава региона подчеркнул, что использование этих средств находится на контроле регионального правительства и областных депутатов.

Андрей Травников обратил внимание на то, что ситуация в дорожной сфере - состояние дорог Новосибирска, их содержание - не устраивает никого.

- Аргументировалось это тем, что в свое время за счет перераспределения нормативов налоговых отчислений город потерял доходы, финансовую самостоятельность, у него исчезли источники для финансирования своих полномочий. В первую очередь - содержания улиц и дорог. Вторая причина - системные упущения в организации дорожной деятельности. Я хотел бы дать свою оценку. Может, она прямолинейная и нелицеприятная, но выверенная и подтвержденная субъективными и объективными аргументами, - сказал губернатор на совещании, посвященном проблемам в дорожной сфере Новосибирска.

Так, глава региона подчеркнул, что информация о том, что главной причиной ненормативного состояния новосибирских дорог является недостаточное финансирование, не соответствует действительности. По поручению губернатора министерство финансов и налоговой политики региона провело сравнительный анализ структуры бюджетов шести схожих муниципалитетов - столиц субъектов, городов-миллионников.

- Новосибирск ничуть не уступает другим городам в своей финансовой самостоятельности. И что касается текущей деятельности - содержания дорог, ямочного ремонта, - то ресурсов у Новосибирска не меньше, чем у других городов-миллионников, - сообщил Андрей Травников.

У города есть проблемы с поиском дополнительных возможностей, в частности с привлечением средств из бюджетных и внебюджетных источников на содержание дорог.

- Я не вижу, чтобы из неплохого бюджета были выжаты все возможности на эффективное содержание территории города, - подчеркнул глава области.

Депутаты Законодательного собрания регионы не раз отмечали, что городу необходимо менять подходы к комплексному содержанию автодорог областного центра.

- Тротуары, магистрали - чаще всего в неудовлетворительном состоянии. Поэтому вопрос о выделении дополнительных средств мегаполису на содержание улично-дорожной сети по-прежнему актуален. Принято решение: каждый депутат фракции "Единая Россия" будет следить за качеством содержания и ремонта дорог в своем районе и своевременно реагировать на все сигналы, поступающие от горожан, - сказал председатель комитета заксобрания по транспортной, промышленной и информационной политике Майис Мамедов.

- Я готов и дальше добиваться дополнительного увеличения финансирования дорожной деятельности в Новосибирске, но только в обмен на системные решения в управлении этой отраслью, - заявил губернатор.