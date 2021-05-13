Суд арестовал новосибирца, обвиняемого в убийстве экс-депутата

Новосибирский районный суд избрал меру пресечения обвиняемому в нападении на бывшего депутата горсовета и чиновника мэрии Новосибирска Ивана Митряшина.

Мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- Согласно представленным в суд материалам, в ходе предварительного следствия установлено, что в вечернее время обвиняемый и потерпевший распивали спиртные напитки, между ними произошел конфликт, - сообщает Новосибирский районный суд.

Собутыльник нанес экс-чиновнику удары руками и ножом, в результате чего тот скончался в больнице.

По решению суда обвиняемый заключен под стражу на 2 месяца.

Напомним, Иван Митряшин скончался 10 мая. Причиной его смерти стало ножевое ранение в шею. С 2005 года Митряшин был депутатом городского совета Новосибирска, а в 2012 году его назначили руководителем главного управления благоустройства и озеленения мэрии. Однако уже через год он был отстранен от должности.