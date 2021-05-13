Томский политех покажет томичам фильмы об инженерах и космосе

Томский политехнический университет в честь своего 125-летнего юбилея устроил бесплатные киносеансы для жителей и гостей региона. В комплексе музеев университета все желающие смогут бесплатно посмотреть кино об исследователях, ученых и инженерах.

- Все фильмы так или иначе связаны с открытиями, развитием технологий - покорением космоса, авиацией, экологией, нефтяной отраслью. И все эти направления сегодня активно развиваются в политехе, - отмечают организаторы.

Кстати, два известных всем фильма - "Земля Санникова" и "Планета бурь", были сняты по произведениям, написанным томскими политехниками, Владимиром Обручевым и Александром Казанцевым.

- Казанцев также принимал участие в написании сценария к фильму "Планета бурь", ставшим своеобразным "учебников" для голливудских режиссеров, снимающих научно-фантастические фильмы, - сообщает пресс-служба ТПУ. - Например, создатель "Звездных войн" Джордж Лукас перенял ряд визуальных и технических приемов и использовал их в своей космической саге.

Зрители уже увидели биографическую драму "Человек, который познал бесконечность" о короткой жизни индийского математика-самоучки Сринивасы Рамануджана.

Сегодня томичей приглашают на просмотр фильма-катастрофы "Глубоководный горизонт", основанного на реальных событиях.

Киносеансы проходят в мультимедийной аудитории музея истории ТПУ (главный корпус, проспект Ленина, 30, 3-й этаж, аудитория 321) по вторникам и четвергам в 18:30 со строгим соблюдением противоэпидемических мер. Предварительно зрителям необходимо пройти регистрацию, позвонив по телефону 8 (3822) 70-56-71.

Расписание кинопоказов

18 мая - приключенческий фильм по мотивам одноименного романа Владимира Обручева "Земля Санникова" (1972 - 1973).

20 мая - детективный фильм "Ошибка инженера Кочина" (1939).

25 мая - советская космическая фантастика "Планета бурь" (1961), снятая по одноименному рассказу выпускника Томского политеха Александра Казанцева, принимавшего также участие в написании сценария, и эпизоды из саги "Звездные войны".

27 мая - научно-фантастический фильм Кристофера Нолана "Интерстеллар" (2014).