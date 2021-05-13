Трое жителей Иркутска получили срок за легализацию 800 мигрантов

Суд Куйбышевского района огласил вердикт трем жителям Иркутска, обвиняемым в организации незаконного пребывания иностранцев на территории России. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия и суда, три сибиряка за вознаграждение вносили в миграционные документы иностранных граждан ложные сведения. В бумагах в качестве работодателей фигурировали фиктивные юридические и физические лица.

За несколько месяцев преступники "легализовали" пребывание в Приангарье более чем 800 незаконных мигрантов.

При обыске в квартире 46-летней жительницы Иркутска, которая организовала преступную группу, изъяты фальшивые документы и крупные суммы наличных.

Изготовители фальшивых документов приговорены к разным срокам (от двух до трех лет) лишения свободы условно.