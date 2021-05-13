В Красноярске около 300 школьников эвакуировали из-за подгоревшей еды

В Красноярске школу № 108 в экстренном порядке покинули около 340 человек, в том числе 300 детей, сообщили "РГ" в управлении МЧС по Красноярскому краю.

В учебном заведении прозвучал сигнал пожарной сигнализации - это и стало причиной эвакуации.

В 13 часов 29 минут информацию о пожаре получили пожарно-спасательные подразделения МЧС. На место происшествия приехали более 20 специалистов по тушению. Еще до их прибытия в школу люди покинули здание.

Установлено, что пожарная сигнализация отреагировала на дым от подгорания пищи в столовой. Обошлось без возгорания - открытого огня не зафиксировано. Занятия в школе продолжатся.