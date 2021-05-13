Новости

В Красноярском крае незаконно вырубили свыше 42 тысяч деревьев 08:17
Соцопрос: Лула да Силва выигрывает президентские выборы в Бразилии в 2022 году 08:09
В Хабаровске четыре тысячи человек остались без газа из-за аварии 07:32
Премьер Малайзии назвал ситуацию с коронавирусом в стране критической 07:00
Tesla приостановила использование биткоинов для покупки машин 06:40
В США привитые от COVID-19 смогут выиграть миллион долларов 06:05
Курс биткоина ушел вниз 05:31
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой 05:07
Аналитики назвали самые желанные для переезда города страны 04:47
Власти призвали американцев не хранить бензин в пластиковых пакетах 04:23
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных 03:52
Биолог: При 30 процентах привитых пандемия COVID-19 пойдет на спад 03:40
Личная коллекция модельера Кэндзо Такады ушла почти за 2,5 млн евро 03:17
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября 02:50
Байден подписал указ об обеспечении кибербезопасности США 02:30
В Грузии возобновит свою работу общественный транспорт 02:09
Черногория бесплатно протестирует на коронавирус уезжающих туристов 01:57
Больше половины заправок в четырех штатах США остались без бензина 01:20
Более 30 полицейских пострадали во время беспорядков в Израиле 01:15
Израиль отверг предложение ХАМАС о перемирии и нанес авиаудары по Газе 00:48
Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры 00:28
Роналду забил сотый мяч за "Ювентус" 00:12
Смолов эмоционально прокомментировал победу в Кубке России 12.05.2021
Семь игроков из НХЛ сыграют за сборную России на ЧМ 12.05.2021
Глава ВОЗ привился от COVID 12.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем миру понадобились новые формы денег
Зачем миру понадобились новые формы денег
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Что думают читатели "РГ" о предложении снизить нештрафуемый порог скорости
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
Зачем проверять антитела и как делать это правильно
13.05.2021 08:17
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае незаконно вырубили свыше 42 тысяч деревьев

Текст: Михаил Фалалеев

По сути целый лес уничтожили браконьеры в Красноярском крае на территории Абанского лесничества - 42,5 тысячи деревьев на сумму свыше 110 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о механизме организации этого преступления.

В Забайкалье незаконно вырубили лес на 13 миллионов рублей

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю еще в марте задержали троих злоумышленников. Они использовали служебное положение для подготовки подложных документов о необходимости проведения санитарной вырубки лесных насаждений. В ход шли поддельные акты обследований о якобы повреждении деревьев из-за пожаров или вредителей. Они заключили договор оказания услуг по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы.

Ирина Волк сообщила, что теперь полицейские установили еще троих участников этой "концессии". Ими оказались учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Этот экс-чиновник ускорял процесс подписания фиктивных документов. Сейчас все трое взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Правительство МВД Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

Главное сегодня

Лавров: США и ЕС стремятся навязать другим странам свои правила игры
Эксперт прокомментировал информацию о "новых реакциях" в Чернобыле
Биолог Баранова связала заболеваемость COVID-19 в России с погодой
Поездка в детский лагерь по программе кешбэка будет возможна до 15 сентября
Роскомнадзор предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости данных
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных