В Красноярском крае незаконно вырубили свыше 42 тысяч деревьев

По сути целый лес уничтожили браконьеры в Красноярском крае на территории Абанского лесничества - 42,5 тысячи деревьев на сумму свыше 110 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о механизме организации этого преступления.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю еще в марте задержали троих злоумышленников. Они использовали служебное положение для подготовки подложных документов о необходимости проведения санитарной вырубки лесных насаждений. В ход шли поддельные акты обследований о якобы повреждении деревьев из-за пожаров или вредителей. Они заключили договор оказания услуг по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы.

Ирина Волк сообщила, что теперь полицейские установили еще троих участников этой "концессии". Ими оказались учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец и бывший работник Министерства лесного хозяйства Красноярского края. Этот экс-чиновник ускорял процесс подписания фиктивных документов. Сейчас все трое взяты под стражу.