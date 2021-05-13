В Новосибирске бум на прокат электросамокатов

Одна из двух компаний, работающих в сфере проката электросамокатов, подняла цены на аренду своих минискутеров. Теперь только за то, чтобы активировать "железного пони", придется выложить пятьдесят рублей вместо тридцати, а стоимость одной минуты проката увеличилась на рубль - до семи в вечернее время и до пяти днем. Причиной стал высокий спрос.

Электросамокаты на прокат появились в Новосибирске летом прошлого года, но особого доверия у горожан не вызывали - нужно было время, чтобы привыкнуть к новому виду транспорта и разобраться в правилах использования специального мобильного приложения и самих скутеров. В прошлом месяце на рынок города зашла уже вторая компания, да и число электросамокатов на отведенных для них парковках заметно увеличилось.

На некоторых скутерах яркие наклейки: "Московский прокат" - часть самокатов попала на улицы Новосибирска, изрядно поколесив по столице. Удивляться нечему - подобная практика есть и у муниципальных властей, ставящих на новосибирские рельсы старенькие московские трамваи. Зато новый игрок на местном рынке "самокатопроката" пока держит цены на прежнем уровне: тридцать рублей за начало использования устройства и три-четыре рубля в минуту за езду по городу.

Самокат необязательно возвращать туда, откуда он был взят - достаточно оставить его на любой из указанных в электронном сервисе парковок. Правда, есть нюанс: скутер нужно "закрыть" - иначе, в случае его утери, арендатор понесет ощутимую финансовую ответственность. Потерю одного самоката владельцы оценивают до 45 тысяч рублей.

Вообще с системой штрафов лучше ознакомиться заранее. Так, повреждение каких-либо элементов может стоить арендатору десять-пятнадцать тысяч рублей. Предусмотрен штраф даже для тех, кому взбредет в голову (и удастся) выехать на скутере за пределы Российской Федерации: штраф для лихого нарушителя границы - 25 тысяч рублей.

Формально управление электросамокатами лицам младше восемнадцати лет запрещено, об этом предупреждают сами арендодатели. Все же техника разгоняется до 25 километров в час, а иногда и больше, в зависимости от модели. Но едва ли в ближайшее время удастся фактически контролировать возрастной ценз. Подростки освоили этот вид транспорта и лихачат с риском въехать в кого-нибудь из прохожих.

Так, на днях корреспондент "РГ" стал свидетелем того, как молодой человек упал со скутера прямо на трамвайных рельсах. Благо, приближающийся вагон успел притормозить. Учитывая все возрастающий интерес к электросамокатам, даже несмотря на повышение цен, число опасных ситуаций на дорогах может вырасти.