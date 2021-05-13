В Сибири 16-летняя девочка со СМА скончалась, не дождавшись лекарства

Уголовное дело возбудили по факту смерти 16-летней жительницы Куйбышевского района Новосибирской области. Как рассказали в СК, девушка страдала спинальной мышечной атрофией и нуждалась в дорогостоящем препарате "Рисдиплам".

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным следователей, 9 мая здоровье юной сибирячки ухудшилось, она была госпитализирована и через непродолжительное время скончалась. Жизнь ей мог бы спасти "Рисдиплам".

Следователи намерены оценить действия работников органов местного самоуправления по обеспечению пациентки бесплатным лекарством. Сейчас они ведут сбор информации, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти подростка.

Справка "РГ"

"Рисдиплам" считается одним из самых дорогих лекарств в мире, его стоимость достигает нескольких десятков миллионов рублей. В России он был зарегистрирован и одобрен к применению в конце прошлого года. Он предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии - весьма редкой, но крайне тяжелой наследственной патологии. Она поражает участок нервной системы, контролирующий мышечную деятельность.