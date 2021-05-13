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13.05.2021 17:04
Рубрика: Происшествия

В Сибири 16-летняя девочка со СМА скончалась, не дождавшись лекарства

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Уголовное дело возбудили по факту смерти 16-летней жительницы Куйбышевского района Новосибирской области. Как рассказали в СК, девушка страдала спинальной мышечной атрофией и нуждалась в дорогостоящем препарате "Рисдиплам".

Фото: iStock
Лечение спинальной мышечной атрофии у детей профинансирует государство

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. По данным следователей, 9 мая здоровье юной сибирячки ухудшилось, она была госпитализирована и через непродолжительное время скончалась. Жизнь ей мог бы спасти "Рисдиплам".

Следователи намерены оценить действия работников органов местного самоуправления по обеспечению пациентки бесплатным лекарством. Сейчас они ведут сбор информации, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установить точную причину смерти подростка.

Справка "РГ"

"Рисдиплам" считается одним из самых дорогих лекарств в мире, его стоимость достигает нескольких десятков миллионов рублей. В России он был зарегистрирован и одобрен к применению в конце прошлого года. Он предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии - весьма редкой, но крайне тяжелой наследственной патологии. Она поражает участок нервной системы, контролирующий мышечную деятельность.

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