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13.05.2021 07:36
Рубрика: Происшествия

Вертолет эвакуировал 14 детей староверов в Красноярском крае

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю
Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю

Вода в подтопленном поселке Александровский Шлюз Енисейского района продолжает прибывать. Сегодня, 13 мая, ожидается подъем ее уровня еще на 10-20 сантиметров. "Происходит формирование максимального уровня воды", сообщает в четверг главк МЧС по Красноярскому краю.

Из-за весеннего половодья река Кас в районе Александровского Шлюза разливается с 10 мая. В поселке подтоплены три дома и семь приусадебных участков, уточнили в ведомстве. 10 человек (в том числе четверо детей) размещены у родственников в этом же поселке.

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Сейчас вода зафиксирована на отметке 830 сантиметров (при критическом уровне 750 см). Максимальные значения зарегистрированы в Александровском Шлюзе год назад, в мае 2020-го, - 865 см.

Накануне, 12 мая, в администрации Енисейского района прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Вертолет МИ-8 доставил в поселок армейскую палатку, запас продуктов питания, передвижную электростанцию и дизельное топливо.

Из Александровского Шлюза в поселок Безымянка вертолет переправил 14 детей. Они размещены у родственников. Взрослые жители подтопленного населенного пункта отказались от эвакуации.

Фото: Управление МЧС по Красноярскому краю

Александровский Шлюз находится в 210 километрах от Енисейска. Население - 137 человек, в том числе 30 детей. Жители поселка принадлежат к общине староверов, информирует ТАСС.

Из-за половодья в Туруханском и Енисейском районах Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации. В Каратузском, Бирилюсском, Богучанском, Тюхтетском районах "наблюдаются переливы четырех участков автомобильных дорог", движение транспорта здесь ограничено, добавили в МЧС.

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