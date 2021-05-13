Возможно ли эффективное освоение запасов минеральных вод в Кузбассе

Состоялся аукцион по распределению Терсинского месторождения подземных минеральных вод. Источник, расположенный на юге Кузбасса, не использовался несколько лет: прежний обладатель лицензии лишился ее из-за нарушения условий освоения участка.

Единственное в Западной Сибири месторождение углекислых минвод было открыто в конце 1960-х при разведке Терсинского каменноугольного месторождения. А в 1990-х была впервые выдана лицензия на добычу и розлив воды, запасы которой изначально утвердили в объеме 172 кубометра в сутки. В 2011-м эта цифра был уменьшена до 90 "кубов". Предлагавшиеся проектные решения предусматривали ежесуточную добычу максимум до пяти кубометров - остальное сбрасывали в реку Верхнюю Терсь.

Проекты, приносившие почти стопроцентные потери из-за нерационального использования ресурса, перспектив не имели. Более того, как утверждают эксперты, такой подход медленно, но верно убивал месторождение. Потому Сибнедра были вынуждены аннулировать лицензию владевшего ею новокузнецкого ООО, которое не смогло обеспечить эффективную эксплуатацию источника. Суды трех уровней согласились с доводами Сибнедр.

Перед новым аукционом, инициированным, в том числе, правительством Кемеровской области, уточнили главные условия: допустимый уровень потерь ценного ресурса - не более 10-20 процентов, а уровень добычи - не менее 70 процентов от утвержденных запасов.

"Бесспорно, месторождению нужен инвестор, который будет полноценно добывать воду, сохраняя источник. И то, что еще в советское время было принято решение создать там курорт, говорит о многом. Поэтому развитие, конечно, необходимо. Однако кто вложит в это дело средства - другой вопрос", - подчеркнула председатель Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса Нина Вашлаева. И вот торги, на которые поступило две заявки (одна из них - от индивидуального предпринимателя), состоялись. Победу одержал научно-производственный концерн "Система" из Москвы. Как сообщается на официальном сайте Роснедр, увеличив стартовый платеж в ходе аукциона с 693 до 900,9 тысячи рублей, столичное АО получило этот участок на 25 лет.

В ближайшее время недропользователю предстоит разработать проектную и техническую документацию. Не уточняя объем инвестиций, компания заявляет, что возможности и для добычи минеральной воды на продажу, и для строительства санатория у нее есть. А конкретные планы появятся уже после проектирования.

Между тем, как следует из открытых источников, АО НПК "Система", учрежденное в 2015 году, занимается производством коммуникационного оборудования. В штате этого микропредприятия три человека, уставной капитал - десять тысяч рублей. Последнее обстоятельство указано на сайте "Контрагент.Про" как недостаток. Но есть и преимущества: отсутствие явных признаков фирмы-однодневки и долгов по исполнительным производствам, шестилетний стаж работы на рынке, доступность финансовой отчетности от Росстата, наличие доходов, а также то, что АО не попало в реестр недобросовестных поставщиков.

"Месторождение подходит для развития санаторно-курортного туризма, который даст новые рабочие места Новокузнецкому району, обеспечит развитие инфраструктуры в живописном уголке Кузбасса, а жителям и гостям региона создаст условия для комфортного отдыха и оздоровления", - написал в своем Instagram замгубернатора области Андрей Панов.

Оправдает ли обладатель лицензии эти надежды, покажет время. Кузбассовцев же еще очень волнует, как влияет на качество минеральной воды соседство угледобывающих предприятий. Эксперты утверждают, что месторождение достаточно хорошо защищено от поверхностного загрязнения, да и угольные участки на безопасном расстоянии от него, а потому строительство там шахт не нанесет вреда. Опять-таки: время покажет.

Прямая речь

Нина Вашлаева, председатель Общественного экологического совета при губернаторе Кузбасса:

- Минеральную воду на Терсинском месторождении следует либо добывать в установленном объеме, либо не добывать совсем. Иначе месторождения можно в принципе лишиться. И когда раздаются голоса: "Мы потеряем Терсинку!", хочется напомнить, что на сегодняшний день состояние источника не исследовано. Потому новому недропользователю придется начать именно с разведки. Он должен будет получить заключение специалистов по курортологии для того, чтобы определиться, что дальше делать с этой водой. К слову, в начале 2000-х институт курортологии рекомендовал разливать ее в тару из темного стекла, чтобы сохранить полезные свойства. Хотя позже было получено заключение, что вполне можно обойтись и обычной тарой. Но я все-таки больше доверяю старым экспертам.

Кстати

В Кузбассе, по данным Сибнедр, разведаны запасы всего лишь трех месторождений подземных минеральных вод: Терсинского, Борисовского и Березово-Ярского. Второе обеспечивает целебным ресурсом одноименный санаторий. "На воду" туда приезжают со всей Сибири. Березово-Ярское, разведанное в конце 1990-х, начали эксплуатировать с 2000-х. Но сегодня ситуация складывается не лучшим образом. На месторождении с утвержденными запасами в 132 кубометра в сутки за второе полугодие 2020-го средний объем добычи получился нулевым. А на Борисовском с запасами в 65 "кубов" - не более четырех кубометров в сутки. Кроме того, год назад была выдана лицензия на поисковые работы на Крапивинском месторождении минеральной воды, близкой по свойствам к Борисовской и Березово-Ярской. Есть в Кузбассе и хлоридо-натриевые минеральные воды, и подземные воды высшей категории, пригодные для питания грудных детей. Однако инвестиции в развитие этого направления в регионе пока практически отсутствуют.