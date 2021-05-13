Заельцовский парк Новосибирска благоустроят досрочно

Благоустройство Заельцовского парка в Новосибирске будет завершено досрочно - в сентябре-октябре текущего года. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть. Первоначально благоустроительные работы в самом большом парке столицы Сибири планировали проводить до начала июля 2022-го, но, как пояснил глава города, после обсуждений был сделан вывод, что проект можно реализовать за один летний сезон.

Анатолий Локоть напомнил, что первостепенная задача проекта - сохранить зеленую зону в городской черте и при этом создать комфортную среду для новосибирцев.

Заельцовский парк граничит с городским лесом. Из 38 гектаров его общей площади под благоустройство отводится чуть больше семи. Прежде всего предусмотрено обустройство прогулочных зон, различных троп, велосипедных дорожек. При этом большинство растущих в парке сосен не тронут - вырубят только больные деревья. Также не предполагается установка механических развлекательных аттракционов. "Это территория отдыха, где можно походить, подышать чистым воздухом, отвлечься от суеты. Таким образом, мы сохраняем концепцию Заельцовского парка", - подчеркнул мэр.

Благоустроительные работы на главном объекте нынешнего сезона начались недавно - сейчас рабочие демонтируют старое асфальтовое покрытие, вместо которого на центральной аллее выложат тротуарную плитку. Для велосипедистов оборудуют отдельные дорожки, а также выделенную полосу вдоль центральной аллеи. Тропинки облагородят сланцем и мелким отсевом. Появятся дорожки для скандинавской ходьбы.

По словам представителя генерального подрядчика ООО "Премиумстрой" Дениса Левина, на объекте будет работать единовременно до 20 единиц техники и 80-120 рабочих. В парке будет самая современная система полива. Здесь проложат около 30 тысяч погонных метров инженерных сетей.

Анатолий Локоть поручил специалистам департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии этим летом организовать обустройство бесплатной парковки при въезде в парк, увеличив количество машино-мест.