Бастрыкин проконтролирует проверку по невыплатам денег врачам в Северной Осетии

СК проводит проверку по материалам СМИ о невыплате положенных сотрудникам Северо-Кавказского федерального медицинского центра в Беслане надбавок за работу в условиях пандемии коронавируса.

В статьях, в частности, сказано, что врачи, которые лечили больных с коронавирусом, не получили положенных им денег и были вынуждены обратиться в суд. Иск подали больше 500 человек, начиная от санитаров и водителей "скорой" и заканчивая врачами.

Бастрыкин поручил принять меры для восстановления нарушенных прав работников медучреждения и доложить ему о том, что сделано.