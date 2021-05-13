Эксперты РИА Рейтинг распределили регионы РФ по уровню вовлеченности населения в малый бизнес в 2020 году. Республики СКФО оказались в последней десятке.

- Малые и средние предприятия Северного Кавказа можно разделить на те, что отличаются структурированным процессом производства, высокой долей автоматизации и пытаются выйти в сегмент крупного бизнеса, и те, которые являются микробизнесом, зачастую слабоформализованным. Последние представляют собой надомные производства и небольшие организации - производственные артели, строительные бригады, цеха легкой промышленности, личные подсобные хозяйства, мастерские декоративно-прикладного искусства. Мелкие предприятия не могут получить крупные кредиты или взять технику в лизинг, им доступна лишь грантовая поддержка региональных минсельхозов. И далеко не всегда бизнесмены могут правильно оформить необходимые документы.

Важно вывести малый бизнес из "серой" зоны. Как правило, такие предприниматели не планируют особо развивать свое дело, им достаточно нынешнего уровня, чтобы содержать семью, становиться на учет они не хотят. Но процесс их легализации все же продвигается. Способствует этому в первую очередь закон о самозанятых. Граждане могут использовать его для выхода из тени с определенной выгодой для себя.

Проблема в том, что на Северном Кавказе, как бы активно институты развития ни пытались рекламировать свои возможности, к сожалению, плохо разбираются в существующих видах финансовой поддержки. Есть проблемы и с финансовой грамотностью. Многие граждане закредитованы, местные жители берут на себя обязательства со значительными материальными издержками. В итоге в СКФО, по статистике Центробанка, самый высокий уровень неплатежей по займам.

На Северном Кавказе, как бы активно институты развития ни пытались рекламировать свои возможности, плохо разбираются в существующих видах финансовой поддержки

Естественно, банковские структуры через национальную систему кредитных историй обмениваются данными. И если закредитованный гражданин еще и является владельцем какого-то дела, он не сможет получить ссуду на его развитие. Мы же видим, что небольших предприятий в регионах достаточно много, но обороты они показывают нулевые. Все денежные потоки идут в параллельных полуофициальных схемах.

Что касается предприятий среднего бизнеса, они более законопослушные, хотя и используют различные модели "оптимизации" налогооблагаемой базы, такие как дробление компании, например. Чаще всего это делается, чтобы снизить фискальные и социальные платежи.

В Ставропольском крае по сравнению с республиками ситуация лучше, в регионе больше крупных системообразующих предприятий. Они работают полностью по законным схемам, это необходимо им для развития и получения государственной поддержки. При этом у сопутствующего им малого бизнеса также хорошие условия для получения финансирования. В крае работает много банков, это обусловливает доступность ресурсов, в том числе денежных, что является хорошей поддержкой небольшой компании в период становления либо в сложные моменты, когда нужны средства для погашения различного рода кассовых разрывов и так далее.

Обязать же банки финансировать сомнительные проекты означает фактически поставить их под удар, ведь Центробанк требует от них резервировать плохие или рискованные кредиты. Так что этот механизм в нынешней регуляторной системе не очень удобен.

Стоит отметить и то, что у предпринимателей нет доверия к органам власти и институтам развития. Связано это с тем, что после получения даже минимальной субсидии в организации приходят всевозможные проверяющие органы. Поэтому бизнес, речь, конечно, идет о среднем, не всегда готов прибегать к такой поддержке. Микробизнес же, в принципе, не может на нее рассчитывать, так как она предполагает наличие залогового имущества. Свободных же финансовых средств у предпринимателей в регионах не слишком много.

Необходима более широкая просветительская работа среди деловых людей. Сейчас в регионах все популярнее становятся центры "Мой бизнес". Они повышают доверие предпринимательского сообщества к власти. Важна также работа МСП Банка. Раньше его деньги в субъекты СКФО просто не доходили, требования у него к проектам были жесткие. Предложения, поддержанные этой структурой на Северном Кавказе, можно пересчитать по пальцам. Поэтому необходимо докапитализировать региональные институты развития, чтобы они точечно финансировали малые предприятия на более льготных условиях.